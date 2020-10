Motstanderlag i karantene – Byåsen-kamp utsatt

Én spiller på Rælingen har fått påvist koronasmitte, og nå er hele laget i karantene.

Byåsens kamp lørdag er utsatt. Foto: Christine Schefte

Det betyr at Byåsens hjemmekamp mot Rælingen lørdag er utsatt.

Spilleren ble testet tirsdag, og fikk fredag påvist smitte, skriver Rælingen på sine hjemmesider.

– Jentene og deler av støtteapparatet var på trening mandag. Senere samme kveld fikk vi informasjon om at en av spillerne hadde hatt mulig nærkontakt med en som var smittet. Tirsdag hadde vi dialog med Norges Håndballforbund og kom frem til at kommende fellestrening som var tirsdag skulle avlyses og at spillerne skulle begrense alle nærkontakter frem til vi fikk svar på testen av den aktuelle spilleren. Også påfølgende fellestreninger ble avlyst da testsvaret lot vente på seg.

– Konsekvensen av smitten betyr 10 dager i karantene og påvirker de to neste kampene i Rema 1000-ligaen. Vi håper med dette at vi har unngått spredning og at vi ikke har fått mer smitte i gruppen. Fokus hos oss er nå informasjon og å ta vare på berørte spillere og teamet vårt, sier klubbens medisinske ansvarlige, Jan-Andreas Fosnæs, i en pressemelding.