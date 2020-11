Ny «folkesport» å håne landslaget: – Sur stemning

Det tyske landslaget er i krise. Storavisen Bild skriver at den nye folkesporten blant tyskere er å håne «Die Mannschaft».

DEN GANG DA: Det er 2014 og det tyske landslaget kommer hjem fra VM med det store trofeet. Fra v.: Miroslav Klose, Philipp Lahm, Lars Bender, Sami Khedira og Toni Kroos. Foto: KARINA HESSLAND / POOL

Bilds kommentator Matthias Brügelmann fastslår rett ut at det er tyskere som «håper at landslaget skal tape» - slik at de fortsette å kritisere.

– En ny folkesport griper om seg. Hån og sladder - alt virker tillatt når det gjelder landslaget, skriver Brügelmann i Bild.

Dette handler altså om landet som vant fotball-VM i 2014 og som deretter måtte forlate 2018-VM med halen mellom beina.

Joachim Löw har vært landslagstrener helt siden 2006 - og da hadde han allerede vært assistent i et par år.

– Svake resultater over tid har gjort medias vinkling kritisk og gjennomgående negativ. Sånt blir det sur stemning av, sier tysklandsbosatte Runar Skrøvset, en av tre i den norske podcasten «Dritte Halbzeit» om tysk fotball.

– Likevel handler dette lite om de dårlige kampene. Forholdet mellom fotballfans og fotballforbundet DFB er ikke bra - her kan man se paralleller til Norge - og DFB har gjentatte ganger tråkket i salaten med ubetenksomme og arrogante utspill og handlinger som hver for seg kanskje ikke er så ille, men som i sum gjør dem uspiselige for veldig mange, fortsetter Skrøvset.

Han trekker også frem at Löw våren 2019 vraket tre landslagsstjerner:

– Det faller nok mange, også i pressen, tungt for brystet at Löw står fast på beslutningen om å avskilte Thomas Müller, Jérôme Boateng og Mats Hummels som landslagsspillere. Den gangen var ingen av dem i toppform, og folk hadde forståelse for at landslaget trengte fornyelse etter et katastrofalt 2018-VM. Nå ser det derimot annerledes ut, men Löw står på sitt, sier Runar Skrøvset.

STYRER FORTSATT: Joachim Löw har vært landslagssjef siden 2006. Han kommer her til samlingen i Leipzig denne uken. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Han ser også det store bildet med det selverklærte «forbudet» blant en del tyskere om at de ikke skal være for «nasjonalistiske»:

– Et annet poeng, som jeg mener er viktig, er at mange fotballinteresserte tyskere ikke bryr seg om landslaget uansett hva som foregår på banen eller på forbundsnivå. Det er fortsatt sånn at nasjonal symbolikk, som landslagsfotball jo i høyeste grad er, er «no-go» i – hva skal man kalle det – intellektuelle og venstreorienterte kretser. For meg som nordmann er dette litt rart og ikke så lett å komme til bunns i, men at det «er» slik, er jeg ikke i tvil om.

