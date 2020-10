Klæbo med ekstremt corona-regime: – Hun blir tvunget til å leve som meg

LILLEHAMMER (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) og samboeren Pernille Døsvik føler at de er i «en evig karantene» for å unngå coronasmitte.

HAR TATT GREP: Johannes Høsflot Klæbo tar mange forholdsregler for å redusere risikoen for coronasmitte. Foto: Geir Olsen, NTB

– Jeg er stort sett kun hjemme. Det er trist å si det, men hun blir tvunget til å leve som meg. Det er uaktuelt for henne å dra på skolen. Hun studerer til å bli ingeniør på NTNU. Nå har det vært et nytt smittetilfelle på laben på ingeniørlinjen der. Så den risikoen der kan ikke jeg ta, sier skisportens superstjerne til VG.

– Så hvis Pernille ikke ville levd som deg, måtte du foretatt deg noe?

– Da måtte jeg bodd en annen plass, ja. Så enkelt er det.

SAMBOERE: Klæbo er kjæreste med Pernille Døsvik. Foto: Privat

Offensiv i hodet

Mange utøvere er bekymret for den kommende sesongen som inneholder 41 renn – inkludert VM i Oberstdorf, men Klæbo skiller seg ut.

Han har jobbet aktivt med tankene sine for å være positivt innstilt til både den unormale hverdagen og endringene som trolig brått vil oppstå de neste månedene.

– Jeg har prøvd å tvinge meg selv til å være offensiv i tankegangen på at nye ting kan skje. Hvis du legger opp til en plan og så blir alt endret, kan du bli litt «på hælan» og kanskje miste motet – men jeg prøver å dra fordeler av de situasjonene. Du må bare alltid prøve å skru det om til noe positivt, forteller Klæbo.

Høy smitterisiko

I 2018 ble trønderen tidenes yngste vinner av verdenscupen sammenlagt (21 år gammel). Året etter gjentok han utrolig nok prestasjonen. I sitt første OL tok Klæbo tre gull, før han gikk inn til tre nye VM-gull i Seefeld i fjor. 24 år gammel har skifenomenet også vunnet Tour de Ski. De unike bragdene gjør ham til skisportens største stjerne – men han er fortsatt sulten på mer. Mye mer.

– Det siste jeg ønsker er å få covid-19. Man vet ikke hva langtidseffektene er. Risikoen ved å reise på renn vil jo være der fremover, og den vil være mye høyere i år enn før. Den risikoen vil jeg vurdere helg for helg – avhengig av hvor vi skal reise, belastningen og så videre. Jeg har tenkt å holde på med ski i flere år. Da tror jeg at man må være kynisk, og jeg har vært kynisk siden det startet, forteller Klæbo.

– Det kommer til å bli krevende for meg, det kommer til å bli krevende for forbund og ikke minst familiene til folk hjemme. For vi kommer til å leve i en evig karantene.

DET FØRSTE OL-GULLET: Klæbo tok karrierens første OL-gull under sprinten i Sør-Korea i 2018. På plassene bak fulgte Federico Pellegrino, Aleksandr Bolsjunov og Pål Golberg. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Har tatt grep

For å minimere smitterisikoen så mye som mulig, har Klæbo og hans nærmeste bestemt seg for flere tiltak. Personlig er han så å si aldri i fysisk kontakt med venner. Han har også kuttet behandlinger med fysioterapeuter. Han oppholder seg primært hjemme og utendørs i treningsløypene.

Det samme gjelder for samboeren. Døsvik er ikke fysisk på skolen, men følger undervisningen digitalt, hjemmefra. Hvis hun en sjelden gang skulle være med venner fysisk, drar hun hjem til foreldrene sine i det Klæbo omtaler som «sikringsdager» for å se om hun utvikler symptomer på smitte eller ikke.

– Man kan ikke gå rundt og tenke på det, men man får jo nesten vondt av å sette andre i en slik situasjon. Samtidig tror jeg helt oppriktig at jeg må være så nøye. For man vet ikke hvordan dette viruset vil utvikle seg. Jeg har i alle fall tenkt å sitte her og kunne si at jeg har gjort alt jeg kan for å ikke få det. Og får jeg det, er det ikke noe mer jeg kunne ha gjort, forteller Klæbo.

VG blir fortalt at kjæresten er orientert om at han uttaler seg om tiltakene. Også hans nærmeste familie beskytter seg ekstra mot viruset. Det gjelder blant andre pappa Haakon, mamma Elisabeth og broren Ola. Det bidrar til å redusere smitterisikoen også for Klæbo selv, de gangene han er i nærheten av dem. Han forteller at den eneste i familien som ikke oppholder seg kun hjemme, er søsteren Ane som har undervisning på en videregående skole.

Møter morfar

Bestefar og trener Kåre Høsflot (77) er i den såkalte risikogruppen på grunn av alderen. Også han lever et skjermet liv.

– Vi sitter kanskje ikke så tett som vi har gjort før, men vi er enige om at det vil være større risiko for han å dra på treningssenter enn å treffe meg på grunn av måten jeg lever på. Han er med på økter, men vi setter oss ikke like mye ned hjemme hos hverandre som før. Vi gjør mer på telefon. Men han kjører med meg i bilen når jeg er ferdig med intervaller – så vi treffes, forteller Klæbo.

FAR OG SØNN: Klæbo junior og senior avbildet under «Ski Tour 2020» i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

24-åringen jobber som vanlig hardt med sin fysiske og tekniske kapasitet som langrennsutøver, men han snakker også mye med pappa Haakon om viktigheten av en positiv tankegang.

– Det er ingen tvil om at jeg sparrer mye med pappa. Han er den jeg snakker klart mest med, sammen med morfar. Pappa har også vært nøye fra dag én med å være forsiktig. Han er aldri ute for å gjøre noen ting. Det er ikke så ofte jeg er hjemme hos dem, men jeg ser likevel pappa ganske ofte, sier Klæbo.

Han skal i aksjon for første gang denne sesongen under verdenscupåpningen på Ruka fredag 27. november.

