Sondre Brunstad Fet selges til Bodø/Glimt

Sondre Brunstad Fet (23) har imponert på utlån hos serielederen. Nå blir overgangen permanent.

Sondre Brunstad Fet er klar for Bodø/Glimt på permanent basis. Foto: Annika Byrde

Det bekrefter AaFK på sine hjemmesider tirsdag kveld.

– Det er selvfølgelig trist å forlate AaFK, som jeg har vært en del av i mange år. Samtidig er dette et riktig steg for min del. Bodø/Glimt har bygget et solid fundament, og jeg har fått utvikle meg i en spesifikk rolle som jeg trives i, sier Fet til Aafk.no.

– Jeg utviklet meg godt i AaFK, men nå har tida kommet for å ta det neste steget, sier han.

Bodø/Glimt skriver at midtbanespilleren har signert en kontrakt som strekker seg ut 2023.

Fet har spilt en viktig rolle for Glimt som er på vei mot et suverent seriegull. Så langt står laget kun med ett tap, og kan knuse det som er av rekorder om de fortsetter storspillet.

Brunstad Fet har spilt i Aalesund siden 2014 frem til han altså i 2020 ble sendt på utlån til Bodø/Glimt. Der har han i tillegg til å være på vei mot seriegull spilt borte mot AC Milan i Europa-kvalifisering. Glimt gjorde en god figur, men måtte se seg knepent slått.

