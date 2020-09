Bale gjør comeback i Tottenham

Gareth Bales turbulente tid er over. Nå skal han få karrieren på rett kjøl i gamleklubben.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Gareth Bale jubler etter å ha scoret to mål mot Liverpool i Champions League-finalen i 2018. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters / NTB

Tottenham bekrefter overgangen på sine sider. Gareth Bale har fått trøye nummer 9 i londonklubben.

Syv år etter at han ble solgt til Real Madrid som verdens dyreste fotballspiller, er Gareth Bale tilbake i Tottenham. Waliseren drar til Nord-London på lån ut inneværende sesong.

Tottenham melder at spilleren for øyeblikket er skadet, men det forventes at han er i kampform til etter landslagspausen i oktober.

Overgangen til Gareth Bale er ikke den eneste mellom Tottenham og Real Madrid lørdag. Tottenham bekreftet også kjøpet av venstrebacken Sergi Reguilón. 23-åringen hentes fra den spanske seriemesteren, men var på utlån i Sevilla sist sesong.

Reguilón har underskrevet en 5-årskontrakt med Spurs.

Ifølge Sky Sports betaler Tottenham rundt 20 millioner pund for å hente tilbake sin tidligere superstjerne Bale. Beløpet, som tilsvarer 236 millioner kroner, dekker lønn og det Real Madrid krever for å leie ut 31-åringen.

Bale har en imponerende merittliste fra tiden i Spania. Han har vunnet Champions League hele fire ganger og tatt to La Liga-titler. Samtidig har oppholdet i Madrid til tider vært svært turbulent, særlig de siste par årene.

Skader og et antatt dårligere forhold til trener Zinédine Zidane gjorde at han kun fikk 20 kamper for Real Madrid i alle turneringer forrige sesong. Spanske medier har ofte harselert med briten og tegnet et bilde av en spiller som er mer opptatt av pengene enn å spille kamper.

Nå vil Bale vise at han fortsatt har mye å bidra med.

Gareth Bale ble med tiden en publikumsfavoritt da han var i Tottenham mellom 2007 og 2013. Nå returnerer han til Nord-London. Foto: Dylan Martinez, Reuters / NTB

Jaktet på av Mourinho

Mange er spent på hvordan han vil takle et comeback i Premier League. I 2012/13-sesongen herjet han vilt da han satte på turboen og banket inn 26 mål på 46 kamper for Tottenham. Er han i stand til å gjenskape magien?

José Mourinho skal ha vært en stor pådriver for å få Gareth Bale tilbake for de liljehvite. Ifølge engelske medier ga Tottenham-manageren klubbledelsen klar beskjed om at behovet for en slik signering var akutt. Spurs fikk en elendig start på sesongen med svakt spill i 0–1-tapet hjemme mot Everton sist helg.

Les også Pengebruken til Chelsea har ført til ordkrig. Ekspert tror Klopp har kommet under huden på Lampard.

Onsdag ville ikke Mourinho si noe om Bales overgang, men la ikke skjul på sin beundring av kantspilleren.

– Jeg prøvde å hente ham til Real Madrid, men det var umulig i min tid der. Men presidenten fulgte mitt instinkt og kjøpte Gareth sesongen etter at jeg dro. Det er ingen hemmelighet. Selv Gareth vet det, sa Mourinho.

Real Madrid måtte punge ut hele 100 millioner euro for Bale høsten 2013. Den gang var det verdensrekord for en overgang i fotballen.

Daværende Real Madrid-trener José Mourinho hilser på Gareth Bale etter Champions League-kvartfinalen i 2011. Foto: Carl Recine, Reuters / NTB

Lykken snudde

Det var i 2007 at Bale som 17-åring kom til Tottenham fra Southampton. Han fikk en trå start på livet som Spurs-spiller. Klubben vant ingen av de 24 første Premier League-kampene med Bale på banen.

Men lykken skulle snu. Bales store gjennombrudd på den internasjonale scenen kom da han scoret hat trick borte mot Inter i Champions League høsten 2010. Med det var han for alvor en publikumsfavoritt på White Hart Lane.

Totalt scoret han 56 mål og hadde 58 målgivende pasninger på 203 kamper i sin første periode i Tottenham.

Saken oppdateres