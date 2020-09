Norsk supertalent satte verdensrekord i sin årsklasse

Henriette Jæger (17) satte søndag verdensrekord i sjukamp i U18-klassen. Hun oppnådde 6301 poeng og knuste med det den gamle rekorden på 6221 poeng.

Henriette Jæger gjør stadig nye steg på friidrettsbanen. Her er hun fra innendørs-NM i Bærum i februar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det har lenge vært knyttet store forventninger til 17 år gamle Henriette Jæger. Denne helgen har det norske friidrettstalentet nok en gang demonstrert hvorfor under sjukampen på Melløs i Moss, hennes aller siste sjukamp i karrieren med juniorredskaper.

Jenta fra Aremark i Østfold stod med 3818 poeng etter lørdagens øvelser, og var allerede da i rute til å slå sin personlige rekord på 6129 poeng, som hun satte under Ungdomsmesterskapet på Fagernes i starten av august. Det var også klart at hun, om leverte like gode prestasjoner søndag, ville slå verdensrekorden i U18-klassen på 6221 poeng, som spanske Maria Vicente satte i 2018.

Den muligheten lot hun ikke gå fra seg. Før søndagens siste øvelse, 800 meter, var det klart at Jæger ville tangere verdensrekorden så lenge hun ikke brukte mer enn 2 minutter og 17 sekunder på distansen. 17-åringen satte i stedet ny personlig rekord med tiden 2:11.37, og oppnådde dermed en total poengsum på 6301 poeng.

– Jeg er ikke overrasket

Sportssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, er ikke overrasket over at Jæger har levert en prestasjon på øverste hylle.

– Det er veldig flott. Jeg er forsåvidt ikke overrasket. Det var lagt opp til at hun skulle prøve å ta bestenoteringen. Hun har vært veldig god i høst. Jeg skal ikke si at det var forventet, men det har ligget i kortene at hun kunne prestere på dette nivået, sier Slokvik.

– Hun er en tøff jente. Hun har masse energi, er fysisk sterk, full av guts og stå på-vilje. Hun vil bli god, sier sportssjefen.

