Fotballbråk i Arendal etter Pedersen-avgang

Roger Risholt tar over som midlertidig hovedtrener i Arendal, samtidig som tvillingbror Kai fyrer løs mot klubben i Agderposten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Steinar Pedersen tok over som Arendal-trener i august 2018. Onsdag var han ferdig i klubben. Foto: Kjartan Bjelland

Arendal: Onsdag ble det klart at Steinar Pedersen slutter som trener i Arendal Fotball etter to og et halvt år som hovedtrener.

Senere samme dag ble det klart at Roger Risholt, som har vært Pedersens assistent, overtar hovedtreneransvaret for klubben som ligger på syvende plass i 2.divisjon.

- Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Steinar, men når situasjonen er blitt slik, så må klubben komme først. Personlig har jeg alltid ønsket å prøve meg som hovedtrener. Nå er jeg sulten og har lyst til å vise at jeg kan bli en god trener, sier Risholt, til klubbens hjemmeside.

Omtrent samtidig går Roger Risholts tvillingbror Kai hardt ut mot Arendal Fotball i Agderposten. Han mener hele styret i fotballklubben må gå.

– Det finnes ingen kompetanse i styret i klubben. De har sparket fire av fire trenere og hentet haugevis av spillere uten å lykkes. De må ut alle sammen, sier Risholt til Agderposten.

Har slitt i serien

Han var selv Arendal-spiller på slutten av karrieren, men følte seg presset ut av daværende trener Knut Tørum, og sa til slutt opp egen kontrakt.

Uttalelsene til Risholt har skapt reaksjoner i Trauma, der Kai Risholt er hovedtrener. Klubben sier de tar «sterk avstand» fra trenerens kommentarer og varsler et møte med Risholt i dag, der de blant skal diskutere breddetrenerens engasjement.

Hardtsatsende Arendal Fotball fikk en god start på sesongen med tre strake seire, men har siden kun en seier på de siste syv kampene.

Laget møter Notodden hjemme lørdag.