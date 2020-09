Eliteserien direkte: Bodø/Glimt herjer fullstendig i toppkampen

Mål for Bodø/Glimt!

Bodø/Glimt bommer på straffe! Hauge setter den i motsatt hjørne, like rolig. Men denne gangen henger Rossbach med! Hauge finner returen, men Hagen kommer seg inn og får blokkert på streken! Strålende gjort av stopperen.

Kitolano skyter fra langt hold. Et stykke over mål.

Zinckernagel forsøker å skru ballen over muren, og lykkes med det. Men på strek står Hagen, og stanger ballen unna

Hauge felles rett utenfor boksen. Frispark i god posisjon for Glimt.

Mål for Bodø/Glimt!

Saltnes feller Kitolano. Frispark i innleggsposisjon for Odd.

Glimt kontrer! Lode snapper ballen på midten, og setter fart. Triller ut til Hauge, som forsøker å trille ballen i lengste hjørne. Like utenfor!

Den ser merkelig ut. Odd har sluppet unne flere nå, mens Glimt har fått to gule. Ikke lett å forstå lista her.

Zinckernagel skyter fra distanse, via Hagen, og ut til corner.

Boniface lukter mål nå! Drar seg inn i banen, og fyrer av fra sekstenmeteren. Like utenfor lengste hjørne.

Zinckernagel slår inn frisparket. Boniface vinner duellen i boksen, men header like utenfor!

Bjørkan felles av Hoff på kanten. Frispark i god posisjon for Glimt.

Mål for Odd!

Lagene er ute på matta, og vi er straks klare for start!

