Fersk dokumentar avslører misbruk i hockeyklubber. NHLs «svar» vekker avsky.

– Det har vært et problem i mange år, sier tidligere NHL-spiller Ole-Kristian Tollefsen.

Ryan Kesler (Anaheim Ducks) i kamp mot Filip Forsberg (Nashville Predators) i november 2017. Foto: Mark Humphrey / NTB scanpix

En fersk dokumentar vist på canadiske TSN problematiserer medisinbruken i NHL – hockeyligaen i USA og Canada. For å tåle belastningen spillerne må gjennom i en lang sesong, gis de smertestillende medisiner. Dette døyver smertene og gjør det mulig å spille kamper, men kan føre til varige skader, hevdes det i «The Problem of Pain», gjengitt av Expressen.

Kronisk syk

Ryan Kesler, med over 1000 NHL-kamper for Vancouver Canucks og Anaheim Ducks, brukte smertestillende for å gjennomføre kampene og ikke «svikte lagkameratene». Karrieren endte i fjor på grunn av hoftetrøbbel. Forsøkene på å skjule smertene førte til andre helseproblemer. I 2015 ble han diagnostisert med en kronisk tarmsykdom. Av legene fikk han høre at sykdommen trolig skyldes overdreven bruk av den smertestillende medisinen toradol.

– Jeg gikk på toalettet 30–40 ganger om dagen under sluttspillet. Og da var det rent blod som kom ut, sier han i dokumentaren.

Kesler sier at han ønsket å spille, samme hva det kostet.

– Du blir skadet, kan ikke løfte beinet, men bryr deg ikke.

Han kritiserer klubbene for ikke å informere nok om medisinen de får.

– Jeg visste aldri hva det (medisinen) kunne føre til, kjente ikke til bivirkningene.

NHL har stor grad av selvstyre, og hvor mye toradol som er i bruk, er ikke offentlig informasjon. Ifølge TNS er bruken omfattende, og mange spillere får doser som er langt over det som er anbefalt.

– Har vært et problem i mange år

Tidligere landslagsspiller Ole-Kristian Tollefsen har spilt 163 kamper i NHL, og han spilte for klubbene Columbus Blue Jackets og Philadelphia Flyers i perioden 2005–2010.

Tollefsen har fått med seg Keslers historie.

– Det har vært et problem i mange år. Det er bra at han prater om dette, som flere andre har gjort de siste årene. Overdreven bruk av smertestillende var et problem i NHL før, men det er ikke det nå, sier Tollefsen, som selv har spilt mot Kesler fra hans tid i NHL.

Selv om Tollefsen anerkjenner at overdreven medisinbruk har vært et problem i NHL tidligere, har han ikke sett eksempler på dette med egne øyne.

Ole-Kristian Tollefsen (nr. 55) forteller at overdreven bruk av smertestillende medisiner var et problem i NHL før, men at han aldri har sett tilfeller av det selv. Her er Tollefsen i duell med Ryan Kesler (nr. 17) i en NHL-kamp mellom Vancouver Canucks og Columbus Blue Jackets fra 2006. Foto: RICHARD LAM / CP

– Klart har man sett bruk av smertestillende i garderoben, men ikke på dette ekstreme nivået. Så er det vanskelig å definere hva som er overdreven bruk av sovepiller, smertestillende medisiner og så videre. De som trengte det hadde gjerne vært gjennom operasjon og skader. Men så er det mange som spiller med skader i NHL, ettersom presset er høyt og man vil ikke miste plassen sin på laget. Da har det vært flere som har brukt medisiner for å komme seg gjennom kampene, forteller Tollefsen.

Tøyer strikken

På spørsmål om Tollefsen selv har brukt toradol, svarer han:

– Jeg har aldri brukt den type smertestillende midler, slik som toradol. Men jeg har vært mye skadet i min karriere, og har tatt lokalbedøvelse for å spille kamper. Så er det en evigvarende diskusjon i idretten om det er riktig å gjøre. Lokalbedøvelse er ikke noe farlig å ta, men man risikerer jo å bli mer skadet om man spiller kamp. Så der tøyer man kanskje strikken. Der og da var det viktigere enn noe annet å spille kampene, for å ikke miste plassen på laget. Men i ettertid kan man reflektere over om det var riktig eller ikke, sier Tollefsen.

Han tror presset på legene for å få stjernespillerne friske til kamp kan ha vært større i NHL enn andre ligaer.

– Har du noen gang blitt presset av leger til å ta smertestillende medisiner?

– Nei, jeg har aldri blitt presset til å ta smertestillende. Men tilgjengeligheten på dette er en annen diskusjon, svarer Tollefsen.

Utelukker bruk i Norge

Ole Fosse har lang erfaring som lege for både Lillehammer Ishockeyklubb og det norske herrelandslaget, som strekker seg helt tilbake til 90-tallet. Han har aldri opplevd bruk av toradol i Norge.

– Det er ingen i Norge som har brukt toradol som en «painkiller-effekt», i hvert fall ikke i løpet av min tid. Det er et sterkt medikament som vi bruker på sykehuset. I ishockey bruker vi vanlige smertestillende, som Ibux og Paracet, sier Fosse.

Han ble overrasket over opplysningene som Kesler kommer med i dokumentaren til TSN.

– Ja, jeg må si at jeg ble overrasket over at de skal ha brukt den type sprøyter gjennom en hel sesong. Det er veldig rart hvis legene ikke har informert om risikoen, sier Fosse.

Tidligere landslagslege Ole Fosse forteller at ingen i Norge har brukt toradol som smertestillende for å spille ishockeykamper. Foto: Berit Roald / NTB

Svarer med video

Dokumentaren til TSN ble publisert på tirsdag. NHL kommenterer ikke anklagene i dokumentaren, men samme dag svarte organisasjonen med å legge ut en video på sin Twitterkonto med teksten «There is a price to pay». Videoen viser klipp av spillere som blokkerer skudd og forlater isen i smerter.

Kort tid etter videoen ble publisert, ble den slettet.

Videoen fikk mange til å reagere og skrive sin mening på Twitter.

«Dette er bare ekkelt», skrev hockeyagenten Allan Walsh.

«Den døveste profesjonelle ligaen som finnes, skrev tidligere spiller Daniel Carcillo.

«Jeg får lyst til å kaste opp. Denne glorifiseringen av alvorlige skader er bare avskyelig», skrev en bruker som kallers seg Kelly C.

Men mange støtter også NHL og mener at hockeyspillere skal tåle mye smerte.

«Dette viser hvor tøft det er å vinne Stanley Cup», mener Spencer DeVries.

– Det er ekstremt dårlig kommunikasjon av dem som har publisert videoen, det er vel ikke så mye mer å si enn det, kommenterer Tollefsen.

PS! NHL har ikke svart på våre henvendelser om saken.