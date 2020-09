Sheffield kontrer. Burke vandrer med ballen innover i banen og går på skudd. Det var et dårlig valg, som blokkeres.

Ny fantastisk redning fra Meslier. Baldock skyter fra 11 meter, litt skrått hold, men Leeds-keeperen må gjøre en veldig god inngripen for å holde buret rent.

Så er Bamford nære for Leeds. Spissen header 40 centimeter over det lengste krysset.

Helt utrolig redning av 20 år gamle Illan Meslier i Leeds-buret. Lundstram får god tid til å avslutte på en rullende ball fra syv meter. Skuddet går mot hjørnet for Meslier, men franskmannen drar frem en av sesongens redninger til nå.

Phillips kjører en "Beckham"-variant, hvor han skrur ballen med høyrefoten bak Sheffields forsvarslinje. Bamford angriper ballen og header over.

Det blir trolig en innsvinger fra høyre her.

Spillet foregår stort sett i de bakre leddene for tiden. Begge lag forsøker å finne en måte å bryte gjennom motstanderens forsvarsmur på.

Berge avanserer med ballen oppover i banen for Sheffield. Nordmannen spiller ut til høyre, men Leeds stopper angrepet.

Så er det Lundstram som får en sjanse for Sheffield United. Midtbanespilleren går på et godt løp og kommer til avslutningen fra hjørnet av 16-meteren. Ballen går utenfor.

Ayling avanserer i banen for Leeds. Høyrebacken vrir og vender flere ganger med ballen i bena, før han skyter fra rundt 20 meter. Ramsdale må i aksjon.

3′ DEL