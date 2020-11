14 av 35 spillere i håndballtroppen er koronasmittet: – EM er i grenseland

Arne Senstad, den norske treneren for Polens EM-lag, har fått en rapport som skaper stor bekymring før et eventuelt EM.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Betenkt. Arne Senstad er ikke happy for å dra til Danmark. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Kort om saken:

Det er om kort tid ventet en beslutning om EM i håndball skal arrangeres i Danmark.

Norge skulle vært medarrangør, men sa det fra seg på grunn av pandemien.

EM skal etter planen starte 3. desember

I bruttotroppen på 35 spillere, er 14 koronasmittet. Senstad fikk vite det torsdag kveld og synes det er dramatisk.

– I tillegg er det flere klubblag der nede som er ordentlig plaget, sier håndballtreneren som akkurat nå er hjemme på Hamar.

Totningen skal etter planen møte landslagsspillerne så fort det måtte bli ja til mesterskapet i Danmark, men det er ingen tvil om at de dystre tallene skaper problemer.

– Jeg mener at EM er i grenseland. Vi vet ikke nok om senvirkninger. Du leser om toppidrettsutøvere her hjemme som sliter med etterskader. Det å skulle gjennomføre og spille kamper er muligens ikke forsvarlig, sier han.

Les også Maren (26) måtte tilbake på håndballtrening etter to positive coronatester: – Ekkelt

Hovedtrener i ett år

Senstad overtok Polens landslag for et drøyt år siden, etter å ha vært elitetrener i Storhamar gjennom flere år. 51-åringen og de polske spillerne har gledet seg stort til å være med i et mesterskap, selv om han vet at det blir tøft. Polen er på ingen måter et høyt rangert landslag.

– Vi var blant de siste som kom med. Vi holder på å bygge et lag for fremtiden, sier han.

EM er hele tiden sett på som stort, men nå har han fått betenkeligheter. Riktignok er han og Polen er innstilt på å dra til Danmark hvis det blir gitt klarsignal for EM.

– Jeg skjønner at det er viktig for mange at det gjennomføres. Men når situasjonen er som den er, er jeg usikker.

Polen skulle spilt en turnering mot Serbia og Russland neste helg. Den er avlyst. Dermed får ikke Polen de planlagte oppkjøringskampene.

– Har du nok spillere til å mønstre et lag?

– Ja. For vår del er vi klar uansett. Vi reiser med 16 og så er det mulig å bytte ut fire underveis.

Han holder på å bygge opp et nytt lag. Kampene mot Sverige i oktober var oppløftende. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Kan EM utsettes?

Senstad mener at en utsettelse vil være å foretrekke, men han ser også at det kan gi problemer med tanke på et OL som ble utsatt fra 2020 til sommeren 2021. Om ett år er det håndball-VM.

– Det ser ut som om danskene er innstilt på å få det til dette, men jeg regner med at flere land sliter. Det har jo også vært koronatilfeller i norsk håndball og på landslaget.

Senstad mener at det ikke er det lureste å tvinge gjennom et mesterskap slik tiden er nå.

Han er spent på avgjørelsen, men han har mer å tenke på. Tre av hans mest sentrale spillere er ute. Én fikk barn i september, en annen ødela skulderen i høst. Den tredje tok korbåndet i den siste av to landskamper mot Sverige for ikke alt så lenge siden.

– Det er ikke i Polen, som i Norge, at det finnes like gode spillere som bare venter på klarsignal til å være med, hvis noen blir skadet.

Det er nettopp Norge som Polen etter planen skal møte i åpningskampen 3. desember.

Arne Senstad og hans polske landslaget har problemer med koronasmitte. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters