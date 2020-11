Trist sorti for Hamrén og Island: - Har vært tøffe dager

(England-Island 4–0) Han hadde nok tenkt seg en annen avskjed med Island, Erik Hamrén (63).

Svenskens to år som trener for islendingene ble rundet av med et blytungt tap for England på Wembley og nedrykk til B-puljen i Nations League.

Island har ikke tatt et eneste poeng i gruppespillet og endte med den pinlige målforskjellen 3–17.

Fredag var gutta fra sagaøya bare noen minutter fra en EM-plass, landets tredje strake mesterskap, men Ungarn avgjorde med to mål på tampen i den avgjørende omspillskampen.

Da valgte Hamrén å si at nok var nok. Han blir ikke med videre. Det blir ikke assistenten heller, Freyr Alexandersson.

SÅ RØDT: Birkir Mar Sævarsson blir vist det røde kortet av dommer Fabio Verissimo. Til venstre Islands kaptein Sverrir Ingason. Foto: NEIL HALL/ AFP

Sløste med sjansene

Det ble en trist sorti for trenerstaben. Et Island svekket av skader og i sin tredje kamp på syv dager, ble til tider lekt med av England. Det var enveiskjøring fra start til mål.

– Følelsene etter å ha feilet i kvalifiseringen til EM kom ut nå. Det har vært tøffe dager og det har vært vanskelig å motivere seg til de to siste kampene i Nations League, sier keeper Hannes Halldorsson til Stod2Sport.

Harry Kane & co sløste med sjansene og ledet bare 2–0 til pause etter mål av Declan Rice (20 minutter) og Mason Mount (25 minutter).

En håpløs oppgave ble umulig for Island da Birkir Mar Sævarsson fikk sitt andre gule kort og ble utvist i det 54. minutt.

Island valgte å fortsette med fem forsvarsspillere i et forsøk på å unngå flere baklengsmål. Den strategien holdt inntil Jadon Sancho fant Phil Foden med en perfekt pasning i 80. minutt. Det var Fodens første landslagsmål i hans første kamp etter at han ble etterlatt på Island da han og Mason Greenwood brøt corona-reglene med damebesøk.

Manchester City-spilleren gjorde alt selv fem minutter senere. Et skudd fra 18 meter var godt plassert i hjørnet.

– Dette er noe av det største jeg har opplevd. Å score mine to første mål for England betyr mye for meg. Jeg klarer ikke å slutte å smile. Det er en utrolig følelse, sier tomålsscorer Foden til Sky Sports.

PS! Island spilte med sørgebånd fordi Hamrén mistet faren sin søndag kveld.