Ustjugov sliter med ettervirkninger av coronaviruset: – Fortsatt ikke frisk

Den russiske langrennsstjernen Sergej Ustjugov (28) sliter med å komme seg til hektene etter å ha blitt syk med covid-19 i oktober.

POPULÆR UTØVER: «Den russiske elgen» stakk av med seieren i Tour de Ski i 2017. Kvinnene flokket seg rundt ham etter at seieren var sikret i monsterbakken i Val di Fiemme. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det er på sin egen Instagram-konto at VM-kongen (to gull og tre sølv) fra Lahti i 2017 utdyper sin nåværende helsesituasjon,

– Jeg forsøkte å vende tilbake til trening i november, men alle forsøkene var fånyttes. Kroppen min nektet å godta mengden med trening og jeg falt ned i et hull, skriver Ustjugov.

Han forteller at han ble syk da det russiske landslaget var på treningsleir i Val Senales i andre halvdel av oktober.

– Dessverre viste konsekvensene seg å være ganske alvorlig for kroppen min. Så alvorlig at jeg fortsatt ikke er frisk.

Den tidligere verdensmesteren var på plass i Ruka da verdenscupen startet sist helg, men ble sendt hjem på grunn av trøbbel med helsen.

Fakta Sergej Ustjugov (28) Født: 8. april 1992 i Mezjduretsjenskij, Russland Kallenavn: «Elgen» Yrke: Langrennsløper Meritter: * To VM-gull, fire VM-sølv, én VM-bronse * Tour de Ski-vinner i 2016/17 Aktuell: Syk med coronavirus i oktober. Nå sliter han med å komme seg tilbake i vanlig trening.

Mandag ble russeren undersøkt på et føderalt senter for sportsmedisin i Moskva.

– Jeg har begynt med opptrening og tilstanden min stabiliserer seg sakte. Jeg håper å være tilbake med resten av laget innen kort tid, avslutter russeren innlegget på Instagram.

Markus Cramer sa til NRK lørdag at en antistofftest hadde hadde bekreftet smitten:

– Annenhver dag trener han ved å gå eller løpe veldig rolig. Vi må ta det dag for dag. Vi kan håpe han kan trene så smått neste uke. Og vi håper han kan gå i VM. Det er hovedmålet.

Det er flere utøvere som har uttrykt sterk bekymring for å bli smittet og hva de potensielle senskadene vil kunne ha å si for resten av karrieren.

Johannes Høsflot Klæbo sa like etter rennene i Ruka at han ikke ville delta i flere verdenscuprenn før nyttår. Emil Iversen hang seg på og skiforbundet uttalte deretter at de ville droppe verdenscuprennene i Davos og Dresden i desember, samt og Tour de Ski om forholdene ikke endrer seg.

Heller ikke Sverige og Finland blir å se i de kommende rennene.

– Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med World Cup-avslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland, sa Klæbo etter verdenscupåpningen der han vant minitouren.

Han har tidligere sagt at han og samboeren Pernille Døsvik bor «i evig karantene».

Skiskytteren Tiril Eckhoff sier til VG at hun tror karrieren vil være over dersom hun blir smittet.

– Jeg er eldre, og en slik sykdom går på lungene.

