Lunde storspilte i sin landskamp nummer 300: – Jeg får tårer i øynene

KOLDING/OSLO (VG) (Romania - Norge 20–28) Katrine Lunde (40) gjorde mesterskapscomeback etter skade og stengte buret da Norge slo Romania.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det var spesielt for meg, og jeg er glad for å være tilbake i laget. Det er fantastisk å komme inn i denne gjengen. Jeg blir veldig rørt av å tenke på det. De ønsker meg alt godt. Det har vært mye opp og ned for meg det siste halve året. Jeg spilte så der før pause. I andreomgangen var jeg bedre og fornøyd, sier en rørt Lunde på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg får tårer i øynene over hvor mye de vil meg godt, sier keeperhelten beveget til TV 3 om lagkompisene.

Katrine Lunde var tilbake i mål etter at hun kort tid før EM mistet sitt ufødte barn.

De norske håndballjentene sikret gruppeseier etter seier mot Romania og er klare for hovedrunden i EM - men de måtte slite mer enn de har gjort hittil i mesterskapet.

For etter å ha spilt festhåndball mot Tyskland, var ikke starten på den siste kampen i gruppespillet en like vakker affære.

Norge slet i angrep og sløste med sjansene. Utover i andre omgang klarte Norge endelig å riste av seg de rumenske jentene - blant annet takket være en meget god Lunde i mål.

Og kampen var ekstra spesiell for henne.

previous













fullscreen next 1 av 6 BJØRN S. DELEBEKK

Hun gjorde comeback i mesterskap for Norge. Hun mistet fjorårets VM grunnet en kneskade. Og kampen ble spesiell for henne - det var hennes landskamp nummer 300 for Norge. Bare Karoline Dyhre Breivang med sine 305 har flere. Med andre ord kan Lunde ta rekorden i år om Norge går hele veien.

– Hun er fantastisk og verdens beste keeper. Måten hun kommer inn på er helt fantastisk. Hun har forberedt seg utrolig godt og det er gøy å se. Hun er fryktet av de andre lagene og når hun står bak der er det ikke alle som tør å ta skuddene, sier Heidi Løke om Lundes comeback.

Lunde leverte på sitt vante nivå i jubileumskamp. Som så mange ganger ført leverte hun flere glimrende redninger - totalt ble det 17.

– Hun har en enorm vinnerskalle og det er utrolig gøy å få spille med Katrine på denne måten. Det er veldig deilig å ha henne bakerst. Det blir en ekstra trygghet med henne. Hun har spilt mange viktige kamper og vært med lenge, sier lagvenninne Henny Reistad etter kampen.

Reistad svarer «ja» på spørsmål om det er ekstra imponerende å komme tilbake i mesterskap etter den tunge tiden.

– Det er utrolig imponerende og jeg er veldig glad for å ha henne tilbake. Hun er helt rå, sier Kari Brattset Dale.

Med seieren i gruppa ligger Norge godt an til å nå en semifinale med full pott inn i hovedrunden.

– Jeg synes vi hever oss veldig bra i 2. omgang når det trengs, sier Camilla Herrem.

– Det er godt å finne ut at det blir en slitekamp når vi knepper noen hakk ned.