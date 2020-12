Sjansesløseri da Molde festet grepet om sølvmedaljen

(Molde - Aalesund 2–1) Magnus Wolff Eikrem og Leke James sørget for Molde-seier hjemme mot Aalesund.

Molde var i bunn og grunn det beste laget gjennom 90 minutter da de tok i mot Aalesund på Aker stadion.

Men det ble på ingen måte det målrike oppgjøret som det kunne ha blitt.

Magnus Wolff Eikrem sørget for 1–0 etter 31 minutters spill, og der så det lenge ut til å stoppe.

Leke James sørget imidlertid for 2–0 etter 80 minutter da han fra 14 meter plasserte ballen i mål via en Aalesund-fot, og helt på tampen av kampen satte Sigurd Haugen et straffespark og dermed endte kampen 2–1 til Molde.

– Vi har utrolig med sjanser som vi sløser, men det en bra seier. Men vi ser at vi er litt sliten etter kamp hver tredje eller fjerde dag de siste ukene, sier Magnus Wolff Eikrem til Eurosport etter kampen.

SKADE: Andreas Lie måtte av banen med skade like før pause. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det sto imidlertid ikke på sjansene. Eirik Hestad hadde to gigantiske muligheter som begge burde ha resultert i scoringer. James hadde også en noe mer tilfeldig sjanse. Ola Brynhildsen trakk seg inn fra venstresiden og fyrte av et skudd som gikk i låret til James og i tverrligger.

Men bortelaget var også farlig frampå ved et par anledninger. Sigurd Haugen hadde en stor sjanse et drøyt kvarter før slutt da han alene med keeper plasserte ballen like utenfor stolpen.

– Jeg er egentlig fornøyd med prestasjonen, men vi får ikke noe med oss. Vi står i det i 90 minutter, og det er full guffe, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

