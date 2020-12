Obos-direktør grep inn i fotballkonflikt – Siraj ringte NFF-topp

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos kontaktet denne uken generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund og ba ham rydde opp i forholdet til Toppfotball Kvinner (TFK).

NFF-LEDERE: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen. Foto: Heiko Junge, NTB

Siraj reagerte da han ble orientert om konflikten mellom kvinnefotballen og Norges Fotballforbund (NFF).

Fotballforbundet forhandler med medieaktører om det som trolig blir norgeshistoriens største TV-avtale. Styreleder Jan Erik Fåne i Toppfotball Kvinner (TFK) mener prosessen foregår uten at kvinnene får bestemme noe som helst.

Obos er generalsponsor av Toppserien for kvinner. I 2015 inngikk Obos i tillegg en seksårsavtale med NFF på rundt 77 millioner kroner – blant annet for kjøpet av navnerettighetene til herrenes 1. divisjon.

Siraj forteller at han denne uken ringte til Bjerketvedt i fotballforbundet. Sistnevnte sitter også i utvalget som forhandler om medierettighetene som nå er til salgs for perioden 2023 til 2028 på vegne av fotballen.

– Jeg kjenner til situasjonen. Nå må Toppfotball Kvinner og NFF snakke sammen. Da jeg ble gjort kjent med dette, tok jeg en telefon til Pål Bjerketvedt og sa at de må få på plass en god dialog. De må jobbe med hverandre og ikke mot hverandre. Man må sikre ro rundt det som er en viktig prosess for norsk fotball og for oss som sponsor. Det er også derfor jeg blander meg, sier han til VG.

REAGERER: Daniel Siraj er konsernsjef i Obos, som sponser norsk fotball. Foto: VG

Etterlyser løsning

– Etter det VG kjenner til, har du vært villig til å sette hardt mot hardt og revurdere sponsoratet av hele Obosligaen hvis Toppfotball Kvinner ikke blir hørt. Vil du bekrefte det?

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi forhandler ikke gjennom pressen. Vi gjør en totalvurdering av alle våre engasjementer, og jeg er helt sikker på at NFF, sammen med Toppfotball Kvinner, kan finne gode løsninger for fremtiden.

– Ankepunktet fra kvinnefotballens side er at de ikke får ta del, og heller ikke får innsyn i, forhandlingene som angår dem. Hva syns du om det?

– Prinsipielt sett er det jo slik at man burde kunne finne gode måter å sikre forankring på. Jeg sa til Pål Bjerketvedt at min oppfordring er at de setter seg ned og finner gode løsninger, sier Siraj, før han konkluderer med følgende:

– Ingen er tjent med uro rundt norsk fotball. Hverken kvinnene, NFF, sponsorer eller de som skal selge og kjøpe medierettighetene.

NFF avviser uro

VG konfronterte torsdag Bjerketvedt med Sirajs uttalelse om at «ingen er tjent med uro rundt norsk fotball, hverken kvinnene, NFF, sponsorer eller de som skal selge og kjøpe medierettighetene».

Spørsmålet er hvorfor NFF bidrar til denne uroen?

Via kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen får VG formidlet følgende svar fra Bjerketvedt:

– Jeg syns vel ikke begrepet «uro» kan brukes om en prosess som har som mål å øke inntektene til norsk fotball betydelig, Toppserien inkludert.