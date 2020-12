Real Madrid-flause: Klarte bare uavgjort mot Elche

(Elche – Real Madrid 1–1) Etter fem strake seirer i LaLiga, avsluttet Real Madrid 2020 med et uventet poengtap.

Real Madrid hadde aldri avgitt poeng mot Elche tidligere, men måtte slite mot det nyopprykkede laget onsdag kveld.

Luka Modric sendte riktignok Real Madrid i ledelsen etter 20 minutter da han headet inn returen fra Marco Asensios langskudd, men det var langt mellom de store sjansene for Zinedine Zidanes mannskap.

I andre omgang var det istedenfor Elche som startet best og Fidel utlignet fra straffemerket etter seks minutter av den andre omgangen.

Elche var også nær ved å ta ledelsen etter at skuddet til Lucas Boyé gikk via stolpen og ut, men de siste 20 minuttene var det igjen Real Madrid som tok over.

Det ble imidlertid ikke noe ut av sjansene de produserte og på overtid var det hjemmelagets kaptein Gonzalo som var nær å sørge for en sensasjonell Elche-seier med et nydelig frispark fra 20 meter, men Thibaut Courtois fikk slått ballen unna og dermed ble det 1–1.

Real Madrid er nå to poeng bak Atlético Madrid i LaLiga og har også spilt to kamper mer enn rivalen.

NEDTUR: Thibaut Courtois måtte se at Fidel overlistet ham fra straffemerket. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Martin Ødegaard satt for tredje kamp på rad på benken for Real Madrid gjennom hele kampen. Nordmannen har ikke spilt for hovedstadslaget etter at han startet i bortetapet mot Sjakthar Donetsk i Champions League 1. desember. Siden har han måttet stå over tre kamper med skader, mens han var vært ubenyttet reserve i fire kamper.

Tidligere onsdag vant også Atlético Madrid og igjen holdt Diego Simeones mannskap nullen mot Getafe. Atlético Madrid har nå spilt 18 kamper - 27 timer - mot Getafe siden Simeone overtok som Atlético-trener i desember 2011 og har i løpet av de 18 kampene ikke sluppet inn et eneste mål.

Dermed var målet til Luis Suarez etter 20 minutter nok til å sikre seieren for Atlético, en seier som også betyr at de går inn i 2021 som ligaleder i LaLiga.

