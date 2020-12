Leeds United ydmyket West Bromwich etter komisk selvmål

(West Bromwich - Leeds United 0–5) Marcelo Bielsas menn fosset i angrep og ledet med fire mål til pause. Det er nok imidlertid Romaine Sawyers som kommer til å bli husket best.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hjemmelagets midtbaneanker skulle bare spille en støttepasning. Det var bare ett problem: Sam Johnstone hadde forlatt målet.

Med ryggen mot mål spilte han en pasning som humpet mot egen målstrek. Johnstone innså raskt at det var for sent – og et av tidenes selvmål i Premier League var et faktum.

– Et fryktelig selvmål. Det er noe av det verste jeg har sett. Er det mulig, kommenterte TV 2s Simen Stamsø Møller.

Twitter-administratoren til Leeds United lot ikke muligheten gå fra seg:

Gjestene ga seg heller ikke der. Først utnyttet Ezgjan Alioski en svak klarering og hamret ballen via stolpen og inn.

Deretter vartet Jack Harrison og Patrick Bamford opp med et vakkert veggspill, hvorpå førstnevnte vendte opp og økte til 3–0.

Og fem minutter før pause var ydmykelsen komplett. Rodrigo Morenos avslutning endret retning i Dara O’Shea – et dødelig effektivt Leeds United kunne gå i garderoben vel vitende om at de tre poengene i praksis var i boks.

MÅLJUBEL: Rodrigo jublet først ellevilt for Romaine Sawyers’ selvmål. Deretter satte han også inn 4–0-målet til Leeds. Foto: DAVE ROGERS / X01348

Mens West Brom-manager Sam Allardyce erstattet offensive Matt Phillips med forsvarsveteranen Branislav Ivanovic i pausen, så Marcelo Bielsa ingen grunn til å spare på kruttet.

Det gjorde heller ikke brasilianske Raphinha. Han driblet seg innover i banen og limte den bort i hjørnet med et vakkert skudd.

Bielsas menn har dermed scoret 30 mål på 16 kamper denne sesongen. Kun Liverpool, Manchester United og Chelsea har scoret like mange denne sesongen.