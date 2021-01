Fortvilet Tønseth før VM: – Må håpe på et mirakel

LYGNA (VG) Didrik Tønseth (29) var i villrede etter 15-kilometeren i Norgescupen. 29-åringen virker å miste håpet om en VM-plass, og levnes få sjanser av treneren.

I VILLREDE: Didrik Tønseth prøver desperat å finne tilbake til gammel form. Foto: Terje Pedersen

– Den var ikke mye å skryte av. Det var særdeles dårlig, dessverre, er Didrik Tønseths brutale dom over egen prestasjon på Lygna.

I 12 minusgrader havnet trønderen på 35.-plass, to minutter og 18 sekunder bak vinnende Sjur Røthe. Nå virker Tønseths sjanser til en VM-plass også kalde.

– Akkurat nå er jeg ikke i nærheten eller inne på noe, egentlig. Jeg får bare ha fokus på neste helg og håpe på et mirakel, sier han om NM i Granåsen kommende helg.

Ski-VM arrangeres i Oberstdorf i månedsskiftet februar/mars. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum føler med Tønseth og sier at det virkelig begynner å haste.

– Han har dårlig tid med tanke på VM. Han må ha noen plasseringer å slå i bordet med. Det er først og fremst denne helgen og den neste du har muligheten til å slå deg inn på verdenscuplaget, og sånn sett komme deg til VM, sier han om landslagsløperen.

Tønseth trente godt i sommer og under sesongåpningen endte han på 5.-plass på 15-kilometeren. 29-åringen ble med til den neste verdenscuphelgen Norge har deltatt under i år, i Finland, men siden har det gått nedover.

– Det går så sakte på ski. Jeg trodde noe var på gang etter Kuusamo og vi fikk den pausen vi har hatt, der vi kunne trene litt. Men det går ikke fortere, men saktere. Det er kjedelig, sier Tønseth.

Samtidig som han sviktet på Lygna, viste hans største konkurrenter om en VM-plass storform. Røthe vant foran Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger, mens en av årets største sensasjoner, Harald Østberg Amundsen, kom på 4.-plass.

Han har vært med å ta både OL- og VM-gull for Norge, men nå spøker det for snarlige oppturer i skisporet og nye medaljer. Kroppen til Tønseth lystrer ikke, uten at han har svaret på hvorfor.

– Jeg har ingen gode svar. Det er det som er dritt. Det er veldig frustrerende. Det er kjedelig å stå i denne situasjonen. Akkurat nå må jeg bare virkelig prøve å finne ut hva det er, sier han.

– Jeg er der selv at jeg ikke skjønner alt. Det har vært mye trøbbel de to siste månedene, og jeg er veldig glad for at han får til å trene igjen. Men jeg var skeptisk til om han skulle klare å finne nok fart, sier Nossum.