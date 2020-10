Dette er endringen Moe vil gjøre når gruppespillet nå sparkes i gang

Erling Moe på Lubbenes tirsdag. I kveld starter et nytt Europa-eventyr. Foto: Kjell Langmyren

Det er ingen tvil om at en plass i Europa betyr mye for Molde Fotballklubb. Erling Moe forteller at vi nå vil få se et Molde-lag med en litt annen tilnærming enn tidligere i år.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn