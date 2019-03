Søndag kan du se Ranheim mot Levanger på adressa.no

Seriestart nærmer seg med stormskritt og det gjenstår nå kun 16 dager før Eliteserien er i gang.

På søndag får Ranheim besøk av Levanger i fjæra. Kampen kan ses direkte på adressa.no av våre abonnenter. Kampstart er 16.00 og oppgjøret kommenteres av Stein Mortensholm.

Ranheim viste muskler da de slo Rosenborg for to uker siden, og ser ut til å være i rute mot seriestart. I Levanger har en gammel kjenning returnert for å styre klubben tilbake til OBOS-ligaen.

Ti treningskamper

Kampen mot Levanger blir Ranheims tiende treningskamp. På søndag ble det 5–0 seier mot Orkla, en kamp Ranheim scoret alle målene før det var spilt 25 minutter.

Nå gjenstår kun to treningskamper for Svein Maalen og spillerne. Levanger og GIF Sundsvall blir siste sjanse for spillerne å imponere Maalen, før Eliteserien sparkes i gang mot Tromsø 31. mars.

Adrià Mateo López kom til Ranheim fra Levanger tidligere i år og i helga kan han få gjensyn med klubben han spilte fire sesonger for.

Powell er tilbake

Magnus Powell er tilbake på Moan etter å ha prøvd seg i Sandefjord. Nå har han fått i oppgave å ta Levanger tilbake til OBOS-ligaen.

Tidligere denne uka presenterte Levanger signeringene Ermal Hajdari og Ivo Öjhage. Samtidig bekreftet de at disse spillerne var klubbens siste planlagte overganger før sesongen starter.

Levanger har spilt mot lokal motstand i sesongoppkjøringen og står med tre seire på seks kamper.

Etter å ha måtte ta den tunge veien ned på nivå tre, starter de sesongen mot Moss 13. april.