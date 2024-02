Han viser til en nyhetssak om at han skal ha kjøpt seg inn i nytt privatfly gjennom selskapet Sola M600.

Finansavisen meldte dette onsdag, og VG var blant mediene som siterte nyheten. Begge brukte offentlig tilgjengelig informasjon fra Luftfartsregisteret til å skrive om nyheten.

– Det har jeg overhodet ingen kommentarer til, sier sjefredaktør og administrerende direktør Trygve Hegnar i Finansavisen til VG.

Hovedpersonen tok altså til Instagram torsdag formiddag for å dele sin misnøye med oppslaget:

KLOVNER: Erling Haaland har tilsynelatende lite til overs for Finansavisens nyhet om at han skal ha kjøpt seg inn i privatfly. Foto: @erling.haaland på Instagram

– Ikke tro på alt de skriver om meg, skriver jærbuen – med emneknagg #FakeNews og #Clowns.

Egil Østenstad er tilknyttet team Haaland som «finansdirektør».

Han var selv ute på Twitter onsdag kveld, men har ingen kommentar da VG spør om Haalands story på Instagram.

Han ønsker heller ikke å bidra til å oppklare konkret hva de mener er feil med Finansavisens oppslag.

Det er ikke bare Finansavisen som har fått klovnestempelet fra en av verdens største fotballstjerner den siste tiden.

Også TV 2 ble omtalt på denne måten etter at de skrev om noen bruduljer han var involvert i etter kamp.

PS! Haaland var tilbake i aksjon for første gang på nesten to måneder onsdag kveld. Da skapte han latter med denne involveringen: