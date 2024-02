– Det er en stor ære for meg. Jeg er ekstremt stolt og glad, og gleder meg til å komme i gang med jobben, sier Azar Karadas til ikstart.no.

Den tidligere landslagsspilleren kommer fra stillingen som assistenttrener i Stabæk. Torsdag ankommer han Kristiansand, og på mandag begynner arbeidet.

– Jeg ser frem til å møte alle spillerne, trenerteamet og alle som jobber i og rundt klubben, sier han videre.

10 landslagskamper har Karadas for Norge. I tillegg har han spilt i en rekke klubblag, men mest i Brann.

Karadas har hatt en rekke ulike trenerjobber siden han la opp som fotballspiller på toppnivå i 2019.

Den tidligere Brann-helten ble i september 2023 ansatt som assistenttrener for Bob Bradley i den daværende eliteserieklubben Stabæk. Nå blir det nye oppgaver i Kristiansand.

Siden han la opp som fotballspiller har 42-åringen fra Nordfjordeid hatt jobber som hovedtrener for Branns andrelag i PostNord-ligaen, assistenttrener for Stabæk og i starten av 2024 fikk han også en rolle i støtteapparatet rundt det norske G18-landslaget.

Tror du Start rykker opp til Eliteserien neste sesong? Nei, klubben trenger tid! Ja, Karadas fører de opp igjen på første forsøk!

Det har skjedd mye i Start den siste tiden. I desember fikk de drømmen om opprykk til Eliteserien knust etter at en arrangørsvikt gjorde at motstander Bryne ble tilkjent seieren uten at kvalikkampen ble spilt, og etter det forlot både klubbdirektør, sportssjef, hovedtrener og klubbens styreleder Start av ulike årsaker.

I slutten av januar ble også klubbens styre kastet etter mistillit fra spillerne.