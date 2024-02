I begrunnelsen som klubben har lagt ut på X heter det at «Hans Niemann har demonstrert upassende oppførsel inkludert skade på privat eiendom, frekke kommentarer og en ikke samarbeidsvillig holdning som resulterte i mangel på å innfri kontraktsforpliktelsene».

– Avgjørelsen var ikke lett, og vi håper at dette er en mulighet for Hans Niemann til å oppleve personlig refleksjon og vekst. Vi vil vurdere på nytt denne avgjørelsen for fremtidige år, forutsatt at klar fremgang er oppnådd, heter det.

Niemann vil derfor ikke bli invitert til turneringer organisert av St. Louis Chess Club i 2024. Det kommer ikke fram nærmere detaljer om hva han skal ha gjort.

Hans Niemann har allerede slått tilbake mot avgjørelsen fra sjakklubben.

– Det virker som de har bestemt seg for å ødelegge karrieren til et av Amerikas største talenter, skriver han på X.

– Jeg vil ikke la åpenbare feilinformasjonen fortsette, og jeg vil forklare alt i detalj så fort som mulig, fortsetter Niemann.

Det var nettopp i St.Louis Chess Club, under Sinquefield Cup, at striden mellom Magnus Carlsen og Niemann startet. Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup i september 2022 etter å ha tapt for Niemann.

I august 2023 la de to ned stridsøksen. I en felles uttalelse fra Chess.com sa Magnus Carlsen at han var åpen for å spille mot Hans Niemann igjen etter jukse-bråket.

– Jeg har blitt angrepet og svartelistet fra alle kanter. Jeg vil ikke tie, og jeg vil sørge for at sannheten kommer frem, tordner amerikaneren, som også har danske aner.

– St. Louis Chess Club er kanskje den viktigste sjakklubben i det internasjonale sjakkmiljøet, siden de arrangerer store turneringer og har pengesterke folk bak seg. Det er den største sjakklubben i USA og blant de viktigste i hele verden, sier Tarjei J. Svensen, som jobber for chess.com, til VG fredag kveld.