For da Guardiola stilte til pressekonferanse fredag noen dager før bortekampen mot Brentford mandag, svarer han følgende på ryktene som har versert om jærbuen den siste tiden.

– Vi har ikke følelsen av at han er misfornøyd. Kanskje mediene i Spania har mer informasjon enn vi har, sier Guardiola.

Bakgrunnen for spørsmålene om Haaland er en rekke nyhetssaker i spanske medier denne uken.

Først i El Desmarque. Avisen hevdet Haaland er fornøyd med å spille i Manchester City og under Guardiola, men at han ikke er spesielt komfortabel i selve byen. El Desmarque skrev at 23-åringen «ikke kan fordra» byen, der det elendige været går utover humøret hans fra dag til dag.

Radiostasjonen Noche har også rapportert at «Haaland skal være gal etter å spille for Real Madrid».

Spanske AS skrev at de hadde informasjon om «diskusjoner i den indre kretsen til Haaland» som omhandler behovet for å dra til en klubb for å få enda mer oppmerksomhet. Målet er ifølge avisen å sikre at global anerkjennelse stemmer overens med individuell prestasjon. De siste månedene har jærbuen nemlig blitt henvist til andreplass både i Ballon d’Or-utdelingen (Gullballen) og da Fifa (Det internasjonale fotballforbundet) kåret verdens beste for 2023.

En som kjenner spansk fotball og spanske medier er Petter Veland. I dag er han ekspert i Viaplay, men fulgte og følger fortsatt spansk fotball svært tett som kommentator tidligere.

– De kommer når som helst og de kommer til stadighet. De kommer ikke til å slutte med det før han er der. Det er liksom slik de store linjene her er, sier Veland til VG.

Han fortsetter:

– Her har Real Madrid og/eller mediene bestemt seg for at i den grad de kan påvirke noe som helst, så skal all deres påvirkning være å få ham til Spania. Det er fordi jo større Real Madrid og La Liga er, jo større blir interessen for det de skriver i avisene, snakker om på radio eller TV.

Veland er klar på at det i dag er et slags stort gapende hull etter at Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Neymar forlot La Liga. Trioen spilte for storklubbene Real Madrid eller Barcelona.

– Det hullet har ingen klart å fylle. Du klarer å selge noen aviser og skaffe deg noen radiolyttere i stoff rundt Jude Bellingham, for eksempel. Men det er ikke i nærheten av den kraften til Haaland og Kylian Mbappé. De er de nye Messi og Ronaldo i mediebildet. Det er nesten en slags sykelig avhengighet om å få rapporter på det som skjer rundt de to, forklarer eksperten.

Han understreker at han ikke har noen forutsetninger for å vite om de spanske rapportene stemmer eller ikke, men han slår fast følgende dersom noen av nyhetsmediene får informasjon om Haaland et eller annet sted:

– Da blir det blåst opp med ett mål for øyet: Det er å få den mannen til Spania.

For Haalands del kan Brentford-kampen mandag bli den første i startoppstillingen på en god stund.

Han ble skadet den 6. desember med noe som senere viste seg å være et brudd i foten og har vært gjennom en lang rehabilitering- og opptreningsperiode.

Men mot Burnley sist onsdag fikk han sine første minutter på banen på nesten to måneder.

Selv om Guardiola har ymtet frempå at klubben kom til å matche Haaland forsiktig, svarer han slik fredag ettermiddag:

– Han er klar. Alle er klare. Hvis de er på benken, så er de klare, sier City-manageren.

