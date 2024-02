Tre nye poeng betyr at Liverpool overtar tabelltoppen etter at Erling Braut Haaland puttet to mål i 2–0-seieren mot Everton tidligere lørdag.

Dermed leder Liverpool fremdeles Premier League med to poeng til Manchester City, men med én kamp mer spilt. Det beroliger ikke Liverpool-trener Jürgen Klopp noe særlig.

– For to uker siden hadde vi den perfekte troppen. To uker senere er vi få på alle posisjoner. Altså, «wow», alt kan skje, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

Liverpool gjorde fem bytter fra kampen mot Arsenal forrige helg, og underveis mot Burnley ble også Trent Alexander-Arnold byttet ut.

BANDASJE: Trent Alexander-Arnold hadde tapet kneet sitt før kampen mot Burnley. Etter første omgang ble han tatt av. Foto: PETER POWELL / EPA / NTB

Nå forklarer treneren hvorfor:

– Han sliter med det samme området i kneet. Det ser ikke bra ut, sier Klopp fortsetter:

— Det er ingenting som er veldig alvorlig, men han har fått en kjenning igjen, så vi får se. Vi ble gjort oppmerksom på det i kampen, og tenkte: «Hva kan vi gjøre?». Trent sa at det gikk greit, men det er ikke slik som han selv føler at det er. Vi måtte være forsiktige og ta ham av.

Troppen slet også med sykdom i forkant av kampen. Blant annet sto keeper Allison over grunnet det.

– Det var en vanskelig kamp med merkelige omgivelser, med tanke på alt som skjedde med spillere som var utilgjengelige, keeperen som stod av ... En perfekt ettermiddag, bortsett fra det med Trent, åpenbart, sier Klopp.

SLITER: Trent-Alexander Arnold sliter fremdeles med kneskaden som har holdt han ute over lengre tid. Likevel leverte han én assist, som gjorde at han nå har rekorden over flest assister for Liverpool med 58, som er mer enn Andy Robertson. Foto: Jon Super / AP / NTB

Liverpool fikk en tøff kamp mot Burnley. Til pause sto stillingen 1–1, men to mål av Diogo Jota og Darwin Núñez i andre omgang gjør at det nå begynner å se mørkt ut for Burnleys sjanse for overlevelse i Premier League.

13 poeng står Sander Berges menn med etter tapet. Det er like mange som Sheffield United på sisteplass.

Det tredje målet kom etter at Núñez knuste Sander Berge i luften og styrte inn 3–1-ledelsen med hodet. Det var spissens syvende mål i Premier League denne sesongen. Han står også med syv assister.

Se scoringen her:

Selve assistkongen mot Burnley var derimot Harvey Elliott, som ble byttet inn etter pause.

Både scoringen til Luis Diaz og Núñez sto Elliot bak.

– Det er alltid en god følelse å være på tabelltopp, spesielt etter forrige kamp. Vi trengte å slå tilbake. Det kan vi bruke for å bygge selvtillit, sier Harvey Elliot til Sky Sports.

Se scoringen til Diaz her: