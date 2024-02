Etter 56 dager på sidelinjen med skade var Haaland tilbake på banen 31. januar. 10 dager senere scoret jærbuen Citys to mål mot Everton. Til tross for den seieren fikk Haaland kritikk av Guardiola for et negativt kroppsspråk i kampens innledning.

I helgens uavgjortkamp mot Chelsea misbrukte Haaland flere sjanser. Etter Brentford-seieren erkjente Guardiola:

– Noen fortalte meg da jeg var ung: «Du må aldri kritisere en toppspiss som scorer mange mål, for han vil stoppe kjeften din, før eller senere.»

Det fortalte Guardiola på en pressekonferanse etter 1–0-seieren mot Brentford tirsdag kveld.

BEHERSKET: Erling Braut Haaland var rolig etter scoring og tre poeng mot Brentford tirsdag kveld. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

City-manageren opplyste også at Haaland har hatt det vanskelig etter comebacket. I løpet av de seks siste kampene har det norske fenomenet scoret tre ganger.

– Han hadde en utrolig tøff uke sist. Han mistet bestemoren. Det er ikke lett for et menneske. Han er ikke i sin beste form, men det er normalt etter to måneder ute, sier Guardiola, som påpeker at Brentford er ekstremt vanskelig å møte, et lag som tok seks poeng fra dem i forrige sesong.

– De gjør det så vanskelig for oss. Vi trenger Erling mot en slik motstander, men vi tok ingen risiko med Kevin (De Bruyne), som har litt plager med hamstringen, sier manageren, som påpeker at det ikke er uvanlig med tanke på at belgieren har vært ute i mange måneder.

Etter målet mot Brentford og halvannet år i engelsk fotball, har Haaland nå scoret mot samtlige 21 motstandere han har møtt i Premier League. Og Oscar Bobb, som startet for første gang i ligaen, ga klart uttrykk for hvor stort det er å være lagkamerat med landsmannen:

– Det er «crazy» å spille med en av de største. Jeg nyter hvert øyeblikk, sier Bobb i et intervju vist på Viaplay.

Etter seieren mot Brentford er de lyseblå ett poeng bak serieleder Liverpool. Arsenal følger på 3. plass, to poeng bak rødtrøyene til tyske Jürgen Klopp. Alle de tre i teten har spilt like mange kamper.

På toppscorerlisten troner Haaland øverst med 17 nettkjenninger – to mer enn Liverpools Mohamed Salah.

I løpet av de 13 siste Premier League-rundene skal stjernene kjempe om både individuelle og kollektive titler.

Mot Brentford utnyttet Haaland at landslagskamerat Kristoffer Ajer (25) snublet etter drøyt 70 minutters spill. Alene med Brentford-keeper Mark Flekken (30) var spissen nådeløs.

Etterpå var Brentford-manager Thomas Frank fortvilet.

– Du gir den største sjansen til den beste spissen i verden. Mark kunne ikke stoppe han denne gangen, sier dansken i et intervju på Viaplay.