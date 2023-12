Fredag klokken 17.30: Semifinale mellom Norge og Danmark i håndball-VM. Følg kampen i VG Live!

– Jeg har sagt hele tiden at det har vært en grei ordning i Norges Håndballforbund lenge. Landslagssjefene får ikke lov til å trene klubblag samtidig. For meg er det umulig å være klubbtrener på et høyt nivå samtidig. Det er ikke forenlig, sier Hergeirsson.

Jensen har de siste fire årene trent både Danmark og Esbjerg, der flere av de norske stjernene spiller til daglig: Nora Mørk, Henny Reistad, Sanna Solberg-Isaksen og Kristine Breistøl.

Det betyr at han har god kjennskap til sine motstandere før semifinalen i håndball-VM, som spilles i den danske storstuen Boxen fredag.

Det har vært diskusjon i Danmark om landslagstrenerens dobbeltrolle. Den slutter han med til sommeren, når Esbjerg-kontrakten går ut og den ikke forlenges. Dagbladet har også skrevet om temaet.

– For å si det sånn: Jeg har bare ventet på det her, ut fra min erfaring. Det går en periode, men ikke over lengre tid. Det er lurt av Jesper å gjøre. For mennesket, familie og alt, er det et viktig poeng, sier Hergeirsson.

Jensen erstattes for øvrig i Esbjerg av svenske Tomas Axnér. Han skal gjøre som dansken, og kombinere Esbjerg-jobben med jobben som svensk landslagssjef.

– Det er mange årsaker til at jeg slutter i Esbjerg. Men jeg vil gjerne yte på det høyeste nivå, det gjelder både på klubbnivå, landslagsnivå og på familieplan. Så må jeg huske å passe på meg selv. Det er veldig tøft, med arbeid 24/7 i store deler av året, sier Jensen selv.

Han sier tiden er riktig for å «trappe ned» til én rolle, siden det hadde vært surt for ham å ikke kunne prestere på det høyeste nivået i jobben(e) sin(e).

Han ønsker ikke ta stilling til den norske modellen på dette punktet, men:

– Det er plusser og minuser med begge deler. Det er fantastisk å kunne trene et klubblag ved siden av, men det er også veldig krevende, sier Jensen.

GODT PÅLEST: Det var stor norsk interesse for danskenes trener Jesper Jensen før semifinalen mellom Norge og Danmark i Herning. Pressemøtet ble holdt i biblioteket i Herning. Han ble spurt om sin kjennskap til det norske laget igjen og igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Den norske Esbjerg-spilleren Kristine Breistøl sier det er synd for Esbjerg at han slutter, men ser at det koster mye energi. Jensen har tre barn, og har selv sagt at han trenger mer tid til å være en god familiemann.

– Han har alltid vært veldig reflektert rundt det. Jeg synes han er ganske flink til å gjøre grundige vurderinger før han gjør slike beslutninger, sier hun.

Breistøl kommenterer også diskusjonen som har vært rundt hans dobbeltrolle.

– Det har vært snakk om fordelene og ulempene ved å kombinere det. Han får mye kjennskap til det danske landslaget, men også til utenlandske spillere på Esbjerg. Man kan alltid finne ting som er bra eller dårlig med det, men det virker som han har klart seg veldig bra, sier hun.

Henny Reistad peker på sin side på at hun allerede spiller med «halve det danske laget», og at de kjenner henne inst like godt som det Jensen gjør.

– Så jeg tror ikke han har noen informasjon som spillerne ikke allerede kjenner, sier Reistad.

Hvor mye den kjennskapen har å si, avgjøres foran trolig 15.000 elleville supportere – flest av dem danske – fredag kveld klokken 17.30.

