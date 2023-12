De to svenske jentene Linn Svahn og Emma Ribom lå foran på inn på oppløpet, men i spurten av Konnerud-jenta utilnærmelig.

– Det føles veldig bra. Det var godt å få slått de svenskene, sier en veldig fornøyd Kristine Stavås Skistad til NRK.

– Det smaker utrolig godt. Jeg har karret meg gjennom, så at jeg klarte dette var bra i dag, sier Skistad til VG.

Hun sier hun trodde det skulle ryke i semifinalen.

– Jeg bommet på svingen, så jeg mistet fart. Da visste jeg at det ble jevnt. Jeg tenkte bare at de skal ikke forbi meg, sier Skistad.

Lagvenninne Lotta Udnes Weng kom til kort i finalen, men fikk med seg den enorme spurten til Skistad.

– Jaja, jeg var så langt bak at jeg brukte siste delen av løpet til å se på storskjermen og jeg klarte ikke å se om hun vant eller ikke, så etter målgang gikk jeg rett bort og spurte om hun klarte det. Alt hun sa var "jeg tror det gikk", sier Weng til VG.

STRÅLTE: Kristine Stavås Skistad viste svenskene hvem som er sjefen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Jeg tror hun er veldig lettet. Det betyr mye for henne og det betyr mye for laget. Det er på hjemmebane og det er viktig å vise hvem som bor i dette landet her, sier

Ekspertene var over seg av begeistring:

– De ble ikke kvitt Kristine opp til toppen, og da var det egentlig kjørt, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

FØRST: Stavås Skistad snek seg foran Linn Svahn og Emma Ribom i spurten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Utrolig moro å se Stavås Skistad tilbake på toppen av pallen. Imponerende. Hun har noen vanvittige tak og kraft i skyvene sine, sier Therese Johaug i NRK-studio.

– Hun er vanskelig å ta i spurten, sier Frida Karlsson til VG.

Skistad vant etter å ha vært langt bak på prologen tidligere på dagen.

Også i herrefinalen var en nordmann best:

I herrefinalen var fem norske mot franske Lucas Chanavat. Franskmannen yppet seg, men i spurten er Johannes Høsflot Klæbo som regel utilnærmelig. Så også i dag.

– Det er deilig. Veldig godt. Nå kan jeg senke skuldrene resten av helgen, sier Klæbo etter å ha vunnet foran hjemmepublikummet.