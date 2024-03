Han er den engelske landslagshistoriens mestscorende spiller. Nå er Kane også giftigst i årets Champions League-sesong - sammen med PSGs Kylian Mbappé (25). Spissene har begge seks fulltreffere. Det er én mer enn Erling Braut Haaland (23), som onsdag møter FC København i Manchester.

Tirsdag bidro to nye Kane-mål til at tyske Bayern snudde 0–1-tapet for Lazio for tre uker siden til sammenlagtseier i 8-delsfinalens returoppgjør på Allianz Arena.

– Det er en perfekt kveld for oss. Det er et stort øyeblikk i sesongen vår å gå videre, sier Kane i et intervju vist på TV 2.

14. mars er laget fra München i bollen med lag som blir trukket til kvartfinale i Europas gjeveste klubbturnering.

I tysk Bundesliga er mesterlaget 10 poeng bak Bayer Leverkusen. Rekken på 11 strake seriemesterskap ligger an til å bli brutt. Trener Thomas Tuchel (50) har allerede fått beskjed om at han er ferdig til sommeren uavhengig av hva som skjer.

– Det er en uvanlig situasjon. Vi har ansvaret som spillere overfor ikke bare manageren, men også klubben, om å gi alt. Vi vet at vi kan forbedre oss. Kvelder som dette kan forandre sesongen, sier Kane.

Seieren i Champions League var åpenbart en etterlengtet opptur.

Etter 39 nervøse minutter headet spissen inn 1–0. På overtid i første omgang økte Thomas Müller (34) til 2–0. Deretter scoret Kane sitt andre for kvelden, og 33. totalt på 33 kamper etter overgangen fra Tottenham sist sommer, etter en retur fra Lazio-keeper Ivan Provedel (29).

Etter matchen trakk TV 2-ekspert Erik Thorstvedt frem Jamal Musiala (21) og roste 21-åringen for matchen mot Lazio. Spesielt en vending med mann i rygg fikk den tidligere landslagskeeperen til å måpe.

– Det er helt sykt, altså. Det er vakkert å se på. Det er noen spillere som har den estetiske verdien. Det ser vakkert ut mens det foregår, sier Thorstvedt, som blant annet nyter tofotsdragningene til den offensive midtbanespilleren.

– Han er målfarlig. Han kan sette opp andre. Han har et så stort register, sier Thorstvedt.