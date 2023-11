Tre ganger tidligere har Norge vært vertskap. To har endt med norsk triumf. Herrem feiret ellevilt med gullet på brystet og en juletrehatt på hodet i 2010.

– Dette er noe jeg har drømt om, sier hun til VG foran et nytt mesterskap med kamper på norsk grunn.

– For meg handler det om atmosfæren. Jeg skal spille 12 minutter fra mitt eget hjem, kjenner alt, familien er på plass. Alt ligger så fint til rette, mener 37-åringen.

Hun bor på Sola rett sør for Stavanger. Der åpner Norge VM med tre kamper i gruppespillet.

Herrem ble mor for andre gang så sent som i mars. Både Theo (5) og lille Noah kommer til å være med hele veien gjennom syv kamper i Norge.

Norge skal spille hovedrunde og en forventet kvartfinale i Trondheim. Der var hun Byåsen-spiller i åtte år. Herrem og Steffen Stegavik ble et par i trønderhovedstaden.

HERREMS HJEMMEBANE: Camilla Herrem hjemme på Sola sammen med sønnen Theo, ektemannen Steffen og hunden Lykke tidligere i år. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Hun er en av hele fem mødre i Thorir Hergeirssons VM-tropp. Herrem tror babyboomen vil slå positivt ut i VM.

– Alt blir så tilgjengelig for oss. Landslagsledelsen har vært i forkant og har planlagt og snakket godt om dette, mener hun.

Norge møter VM-debutanten Grønland i åpningskampen i DNB Arena 29. november.

– For meg betyr det ikke så mye hvem som er motstander. Vi må vinne alle kamper uansett om vi møter Grønland eller Frankrike. Vi vet at det blir full hall. Det trigger oss, sier hun og fortsetter:

– Publikum i Norge er ekstremt bra. Vi hører dem på banen, hallen er full på oppvarmingen, og det gir oss så sinnssykt mye energi, beskriver hun på vei mot sitt 18. mesterskap for Norge.

GULLJENTE: Susann Goksør Bjerkrheim løftet VM-trofeet i 1999. Foto: Morten Holm / NTB

VM-finalen på Lillehammer 12. desember 1999 er et fortsatt et høydepunkt i håndballhistorien.

Etter fire ekstraomganger slo håndballjentene Frankrike med ett mål i Håkons Hall. Norge ble verdensmester for første gang. Susann Goksør Bjerkrheim løftet VM-trofeet etter et tøft mesterskap for 24 år siden.

Kapteinen var nettopp tilbake etter en alvorlig kneskade og ble satt ut av laget i kvartfinalen. Kjersti Grini scoret det avgjørende målet, men var like glad på vegne av sin mangeårige lagvenninne.

– Det ble veldig spesielt mot slutten for oss begge. Da sto liksom Susann frem og var den samme som før. At hun var sentral da det virkelig gjaldt er mest rørende ved det hele. Jeg begynner nesten å grine bare jeg tenker på det, sa Grini til VG etter at VM-gullet var i boks.

Men håndballjentene snublet på veien. Seksmålstapet mot Nederland i Stavanger kom som et sjokk. Ingen tvil om at VM på hjemmebane var krevende for Norge med ni kamper i seks forskjellige norske byer.

TUNGT TAP: Marit Breivik før tapet mot Polen for 24 år siden. Etter kampen fikk landslagssjefen enda mer å tenke på. Foto: Hugo Bergsaker / VG

I 2010 tok håndballforbundet konsekvensen av erfaringene fra 1999. Norge arrangerte EM i samarbeid med Danmark. Finalen skulle – som i årets VM spilles – i Herning på Jylland.

Både gruppespillet og hovedrunden ble spilt i bare en norsk by.

Men i Håkons Hall på Lillehammer dukket det opp en motstander Norge ikke helt hadde regnet med: Noro-viruset.

Foran den første kampen i hovedrunden lå tre spillere igjen isolerte på Victoria Hotell. Mens flere andre følte seg dårlige under kampen mot Sverige. Ifølge landslagssjefen ble to spillere igjen på do før 2. omgang.

Før VM har landslagsledelsen innført restriksjoner. Det blir ingen selfier eller autografer til publikum.

– Vi har følt dette på kroppen og vet at det er langt høyere større smitterisiko i oktober, november, desember og januar, forklarer Thorir Hergeirsson.

Resultatet gikk rett i toalettet i 2010.

SYKT TAP: Camilla Herrem deppet og Sverige jublet på Lillehammer i 2010. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norge fikk et nytt sjokk i et mesterskap på hjemmebane: Tap for «söta syster».

– Det handler mye om oss selv. Vi må gjøre en best mulig jobb, men vi vet at alt kan skje. Vi er forsiktige med mye i mesterskap, sier Camilla Herrem foran VM på hjemmebane.

Men håndballjentene reiste seg fra sykesengen for 13 år siden. I finalen en uke senere ble svenskene slått. Norge ble europamestre etter å ha vært soleklart best.

Et sykdomsherjet lag tapte med fem mål mot Sverige, men vant de resterende syv EM-kampene med 14 mål i snitt.

EM-gullet i 2010 ble Gro Hammerseng-Edins farvel og debuten til hennes etterfølger, Stine Bredal Oftedal, og Nora Mørk. Camilla Herrem og Katrine Lunde var også med på gullaget sist Norge spilte mesterskap hjemme.

Men aller mest hjemlig erfaring har Tonje Larsen. Dagens assistenttrener vant gull som spiller både i 1999 og 2010.

TO GULL: Tonje Larsen (til venstre) er den eneste som var med på begge gullene i mesterskap på hjemmebane. Her med Mia Hundvin på vei mot VM-tittelen i 1999. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nå skal Norge ut på en ny reise. Hvis kvinnelandslaget nok en gang spiller seg frem til semifinalen kommer den til å foregå over ni kamper, i tre byer og to land.

– Det er mye folk alle plasser. Det kan påvirke både positivt og negativ. Det er mange folk når vi skal flytte oss mellom byene. Det kan skape både begeistring og utfordringer. Det er bra at folk heier på oss. Men det er klart at det er mye mer behagelig å kunne gjøre forberedelser på et rolig sted enn når det er virvar over alt, sier Thorir Hergeirsson.

Camilla Herrem kan vinne sin 10. tittel og medalje nummer 15 i VM, EM og OL. Men hun spår tøff kamp om gullet.

– Frankrike er sterke. Danmark har også et bra lag. Men vi vet at også vi er bra når vi spiller på vårt beste, sier hun og håper å gi det norske folk nye store øyeblikk i julestria.

I finalearenaen Boxen er Herrem godt kjent. Etter EM-gullet i 2010 sikret Norge seg også VM-gullet i 2015 og EM-gullet i 2020 i Herning på Jylland.

Norge skulle egentlig ha spilt EM på hjemmebane for tre år siden også. Mesterskapet skulle arrangeres i samarbeid med Danmark med finale i Telenor Arena i Bærum.

Men pandemien satte en stopper for kampene i Norge. Danmark tok på seg hele EM-arrangementet - som Norge vant.