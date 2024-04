– Det koster for mye, sier Kveen til Adressa.

– Hva skal jeg si, når du ligger på over 150 reisedøgn i året, så blir belastningen høy. Det har vært utfordrende, og jeg ønsker å bruke tiden min på mine nærmeste fremover, sier Kveen til avisen.

– Jeg har stått på hele veien, men nå er batteriene tappet. Jeg har kommet til et veikryss og ønsker å ta ned reisebelastningen, sier han.

Kveen hadde i utgangspunktet kontrakt til og med neste sesong, men gir seg nå ett år før VM på hjemmebane i Trondheim.

– Jeg er overrasket. Det er trist. For vi er veldig fornøyd med ham og skulle gjerne hatt med ham videre, sier landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth til VG.

Hun forteller at hun kun har vært fornøyd med Kveens jobb og mener det ikke har kommet frem kritikk under sesongevalueringen som damelandslaget har gjennomført på tampen av en meget skral og svak sesong.

– Nei, dette kom som en overraskelse på de andre også. De kortene har han holdt tett til brystet, fortsetter hun.

– Men han har vært mye borte, ofret mye, vært mye med på alt av samlinger, renn, camper, og brenner for best mulig opplegg. Så har han en familie hjemme og jeg skjønner det er vondt å ikke være med på alt på hjemmebane hele tiden. Men det er som sagt kjipt for oss og vi skulle gjerne hatt ham med videre, sier Stenseth.

Kveen har sammen med Sjur Ole Svarstad vært trener for det norske kvinnelandslaget i langrenn siden 2022. Før det var 43-åringen trener for Petter Northug.

Svarstad har hatt rollen som hovedtrener, mens Kveen har vært trener.

Trondheim-avisen skriver at Kveen går tilbake til jobben som langrennstrener ved Meråker videregående skole.

Verdenscupsesongen landslaget nettopp har lagt bak seg ble ikke som håpet på for langrennsjentene.

Fem norske seiere ble det i verdenscupen – alle fem tatt av Kristine Stavås Skistad som har valgt å stå utenfor landslaget.

Heidi Weng sto på pallen seks ganger med tre annenplasser og tre tredjeplasser. Weng tok også annenplass sammenlagt i Tour de Ski.

Anne Kjersti Kalvå gikk inn til tredjeplass og sin eneste pallplass i sesongens siste renn.