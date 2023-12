For første gang siden EM-finalen i november 2022 var keeperduoen med 541 landskamper sammen igjen for Norge.

– Det er deilig at vi er tilbake. Jeg synes det er imponerende av oss begge å komme tilbake på dette nivået etter at vi har vært ute begge to, sier Solberg-Østhassel til VG.

– Det er alltid veldig fint å spille sammen med Silje. Hun er fantastisk keeper. Vi har kjent hverandre lenge og jobber bra sammen, sier Katrine Lunde.

Usikkerheten rundt de norske målvaktene har vært stor i oppkjøringen til VM. Solberg-Østhassel har ikke vært et minutt på banen for klubblaget Györ denne høsten.

– Nei, jeg må være ærlig å si at jeg trodde at dette ville ta lengre tid. Jeg er overrasket over at det gikk såpass fort uten kamptrening, sier Silje. Hun har med seg lille Emma gjennom hele VM.

Selv forklarer hun mamma-suksessen slik:

– Alt man har jobbet med opp gjennom årene. Det viser seg at det kommer raskt tilbake. Det ligger i blodet, sier hun og takker også forsvarsspillet for at Norge slapp inn bare 19 mål mot Angola.

– Vi har et strålende forsvar foran oss som gjør det enkelt. Det å kunne samarbeide med forsvaret og finne stor og bare nyte det å spille håndball igjen. Det er det største for meg. Jeg nyter det veldig. Jeg har savnet kampene i graviditeten, sier hun.

– Jeg vet at det kan svinge, men jeg føler meg klar for det som kommer nå, sier Silje Solberg-Østhassel.

Katrine Lunde har vært på banen i to VM-kamper etter seks ukers fravær. Lyskestrekken var seig å bli kvitt. Hun har vært i sterk tvil om hun skulle rekke mesterskapet.

– Det kjente jeg på. Jeg trodde mest at det ikke skulle gå, sier hun etter fire redninger mot Angola.

TILBAKE: Katrine Lunde spilte sin andre VM-kamp etter skadefraværet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Ikke en spesielt god kamp av meg. Men jeg vet hva jeg skal jobbe med og vet hva som kommer. Jeg stresser ikke, sier hun.

Keepertrener Mats Olsson har jobbet i 19 år med Lunde og vært med på ni av hennes 10 titler for Norge.

– Hun har jobbet hardt i styrkerommet. Det er kanskje ikke det Katrine gleder seg mest til morgenen. Hun vil heller på håndballbanen, men hun har gjort en utrolig bra jobb. Akkurat som Silje. De har gjort en fantastisk jobb, sier Olsson.

– Er du trygg på at Norge har keeperspill på høyt nivå når VM drar seg til?

– Jeg har vært trygg hele tiden. Men det er viktig for laget og viktig for motstanderne. Det betyr at de to målvaktene med de største navnene står. Vi får respekt, beskriver Mats Olsson.

