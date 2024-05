Bakgrunnen er krasjen han forårsaket med lagkamerat Pierre Gasly under den første runden av hovedløpet i Monaco søndag.

Ocon forsøkte å passere Gasly på et tidspunkt der det ikke var plass. Det førte til en tøff smell mellom de to bilene. Formel 1-ledelsen valgte i etterkant å straffe franskmannen med en såkalt gridstraff.

Det betyr at Ocon etter kvalifiseringen i Canada neste helg flyttes ned fem plasser i startrekkefølgen.

Nå kan imidlertid enda større problemer være under oppseiling for Alpine-føreren. Sky Sports hevder å kjenne til at Alpine-teamet vurderer å vrake Ocon til løpet i Canada. Inn kommer i så fall reservefører Jack Doohan.

Alpine-sjef Bruno Famin var ikke nådig etter Monaco-krasjen som førte til at Ocon måtte bryte løpet.

– Estebans angrep var langt over streken. Det er akkurat sånt vi ikke ønsket å se, og det vil få konsekvenser, sa han til Canal+.

– Vi kommer til å ta en tøff avgjørelse, la han til uten å utdype.

Ocon måtte avslutte løpet i etterkant av smellen, og han tok på seg all skyld.

– Det var min feil og jeg beklager til laget, skrev han på X.