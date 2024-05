18 baklengsmål på de fem siste kampene var fasiten for stockholmsklubben foran oppgjøret mot et IFK-lag som sliter enda mer enn AIK.

Mandag havnet mannskapet til Henning Berg under både 0-1 og 1-2, men en bunnsolid avslutning på kampen sørget for tre viktige poeng. Seieren løfter AIK til niendeplass på tabellen. Opp til Malmö på tabelltoppen skiller det elleve poeng.

Et selvmål av IFKs Gustav Svensson sendte AIK i ledelsen for første gang i kampen. På overtid fulgte ytterligere to fulltreffere signert bosniske Dino Besirovic og kypriotiske Ioannis Pittas.

Verken Eskil Edh eller Martin Ellingsen var med i AIK-troppen mandag. Anders Trondsen var ubenyttet reserve for IFK Göteborg.