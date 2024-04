Mandag kom nyheten om at Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot ett av barna sine.

Ingebrigtsen har ikke uttalt seg etter at tiltalen kom, men deler nå en sangtekst i et innlegg på Instagram. Teksten er hentet fra Andra Day sin låt Rise Up fra 2015.

Hans advokat John Christian Elden uttalte seg til pressen mandag:

– Ingebrigtsen er uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på – og han erkjenner følgelig ikke straffskyld, sa Elden til VG.

En sentral hendelse i etterforskningen har vært en episode med et håndkle i begynnelsen av januar 2022. Da skal Gjert Ingebrigtsen og det fornærmede barnet ha kranglet.

Ifølge tiltalen kjeftet Ingebrigtsen på fornærmede, holdt en finger opp i ansiktet på vedkommende – før han slo med et vått håndkle i ansiktet slik at det ble et rødt merke på kinnet.

Dette skal ha vært en foranledning til at løperbrødrene Jakob, Henrik og Filip brøt det sportslige samarbeidet med sin egen far kort tid senere. Tiltalen omhandler ingen av de tre løperbrødrene.

– Gjert ønsker ikke å gå i noen polemikk i media med sitt barn, og kommer ikke til å kommentere noen av påstandene konkret, ut over at han benekter å ha begått noen straffbar handling, sa Elden mandag.