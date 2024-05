– Det ble tatt ut av kontekst. Jeg har ikke spurt ham om hva han mente, for jeg vet at han er United-spiller og veldig glad for å være her.

Det sier Manchester United-manager Erik ten Hag om Bruno Fernandes’ fremtid i klubben.

Spekulasjonene kommer som følge av et intervju Fernandes gjorde med DAZN Portugal forrige uke. Intervjuet er gjengitt av blant annet London Evening Standard.

– Som spiller må du alltid ønske å være der. Samtidig må klubben ønske spilleren. Akkurat nå føler jeg begge parter ønsker å fortsette sammen, sa Fernandes – og fortsatte:

– Hvis jeg må vurdere å forlate Premier League, så blir det etter EM. Nå er jeg helt ærlig. Jeg ønsker ikke å ta vekk fokus fra FA-cupfinalen og EM, det er ingenting som er viktigere akkurat nå.

Foto: OLI SCARFF / AFP / NTB Erik ten Hag Manchester United-manager

Nå garanterer imidlertid ten Hag at portugiseren blir værende i minst to år til. Fernandes’ kontrakt går ut i 2026, men en klausul gjør at United kan forlenge kontrakten med ett år.

Fernandes har kanskje vært Uniteds viktigste spiller siden han kom i 2020. Denne sesongen står han med 15 mål og ni målgivende i alle turneringer.

– Bruno står frem som et eksempel for andre. Han er en skikkelig kriger. I fjor, da vi spilte mot Brighton i semien i FA-cupen, spilte han med en ankel som var så hoven. Det var utrolig. Han kunne ikke løpe, men var likevel på banen, sier ten Hag.

Som United-spiller har Fernandes til gode å miste en kamp på grunn av skade. Dersom han ikke har spilt, så har det vært på grunn av suspensjon, hvile eller sykdom.

– Han er alltid tilgjengelig. Han leverer alltid og gir energi til laget. Slike kvaliteter er helt nødvendig for å bli suksessfull, sier ten Hag.

Når Manchester United møter Crystal Palace mandag kveld, må Fernandes trolig spille med smerter igjen. Forrige uke var han fraværende fra trening grunnet en skade i håndleddet.

Følg Crystal Palace – Manchester United på VG Live fra klokken 21.