Til tross for full pott har enkelte vært kritiske til det offensive Glimt-spillet i eliteseriestarten. På søndag svarte de på tiltale da de endte opp med å smadre Lillestrøm 5–0 på Åråsen.

På scoringstavlen var det fem forskjellige målscorere og de offensive spillerne Nino Zugelj, Albert Grønbæk, Håkon Evjen og Kasper Høgh scoret alle sine første mål for sesongen.

– Det var deilig. Den første er alltid den vanskeligste. Det var 50 prosent lettelse og 50 prosent glede, sier Evjen til VG.

Det har vært mye utskiftninger i angrepet til Glimt før sesongen. Ut har blant andre Amahl Pellegrino og Faris Pemi Moumbagna gått. Og inn har Håkon Evjen, Kasper Høgh, August Mikkelsen og Jens Petter Hauge kommet. Hauge har ennå ikke scoret, men alle de andre har fått åpnet scoringskontoen.

– Det er viktig. De har gått og ventet litt på det, og jeg tror de trengte den boosten for å se at vi er på riktig vei, sier hovedtrener Kjetil Knutsen til VG.

På de fire siste sesongene har Glimt hatt toppscoreren i ligaen i tre av de.

2020: Kasper Junker, Bodø/Glimt, 27 mål.

2021: Ohi Omoijuanfo, Molde, 27 mål.

2022: Amahl Pellegrino, Bodø/Glimt, 25 mål.

2023: Amahl Pellegrino, Bodø/Glimt, 24 mål.

Pellegrino forlot klubben før sesongen for å spille for San José Earthquakes. I 2022 scoret han 29 prosent av Glimts Eliteseriemål, året etter sto han for 31 prosent av klubbens ligamål.

– Jeg ser på oss i år som et lag som kan ha mange målscorere. De forrige sesongene har vi hatt Pellegrino, som jeg vil si er verdensklasse når det kommer til scoringer, men nå tror jeg målene kommer til å bli spredd mer utover, sier Patrick Berg til VG.

– Jeg tror han er inne på noe, sier Knutsen når han får høre Bergs vurdering, og legger til:

– Det er så viktig for meg at vi får mange som scorer mål, for da er ofte Glimt på sitt beste.

– Hvorfor er dere på deres beste da?

– Jo, det er måten vi spiller på. Vi angriper med så mye folk, og da har vi mange folk som erobrer i og rundt boksen til motstanderen, og da kan hvem som helst score, svarer han.

FORLØSENDE: Patrick Berg jublet vilt da Kasper Høgh scoret sitt første Glimt-mål. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Berg har vært i Glimt i alle år, foruten en halv sesong i Lens i 2022. Han har vært med på alle klubbens bragder. På spørsmål om hvordan han vil sammenligne årets lag med tidligere utgaver kommer han med lovende ord.

– Kanskje litt vanskelig å sammenligne, men jeg synes det er et meget stort potensial i gruppen.

– Større enn før?

– Ja, det kan vi si. Trenerteamet har jobbet ekstremt godt, og vi har fått inn flere. Jeg føler det er tettere oppfølging av enkeltspillere og lagdeler som gjør at det blir mer video og mer detaljer som gjør at vi kan utvikle oss enda mer, svarer kapteinen.