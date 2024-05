I en tropp full av NHL-stjerner fikk den halvt norske 18-åringen plass sammen med kun to andre spillere fra den hjemlige svenske ligaen SHL. Sørum Unger er i tillegg fortsatt junior.

– Vi har fulgt ham i løpet av året også på juniorlandslaget. Han har tatt steg måned for måned. Nå fikk vi se ham på seniornivå og bli kjent med ham. Han er veldig spennende, sa landslagssjef Sam Hallam da han presenterte troppen.

– Det er vanskelig å trene opp, men pucken kommer til ham. Han kan styre tempoet litt. De små bevegelsene hans er fantastiske og kan gjøre motstanderne usikre, la han til.

Denne sesongen har 18-åringen spilt 35 kamper for Leksand på øverste nivå i svensk ishockey.

Representerer Sverige

Sørum bor og spiller i Leksand og representerer Sverige. Han er samtidig født og oppvokst i Trondheim.

Det var også på norsk jord at hockeykarrieren startet. Mamma Catarina er svensk, mens pappa Tom Erik Sørum er trønder. 18 år gamle Felix har både svensk og norsk pass.

– Pappa er jo ekte trønder, så det går helt fint å kalle også meg for trønder, sa kjempetalentet i et intervju med Adresseavisen i fjor sommer.

Storebror Niklas Unger Nilsen har ishockey for blant andre Rosenborg, Nidaros og Sparta Sarpsborg.

NHL-kontrakt

Onsdagens overraskende VM-uttak kom etter et år fylt med begivenheter for Felix Unger Sørum. Under fjorårets NHL-draft ble han valgt tidlig av Carolina Hurricanes.

Det innebærer at NHL-klubben har sikret seg rettighetene hans i tre år. I fjor sommer fikk han en smak av livet i Nord-Amerika, da han deltok på en treningsleir med Hurricanes.

Nå venter VM-spill for et stjernespekket svensk landslag som helt naturlig blir blant favorittene under mesterskapet i Tsjekkia. Kampene skal spilles i storbyene Praha og Ostrava i ukene som kommer.

Sverige spiller i gruppe B sammen med USA, Slovakia, Tyskland, Frankrike, Kasakhstan, Polen og Latvia.

Slik ser hele den svenske VM-troppen ut:

Målvakter: Samuel Ersson (Philadelphia), Filip Gustavsson (Minnesota), Jesper Wallstedt (Minnesota).

Backer: Jonas Brodin (Minnesota), Rasmus Dahlin (Buffalo), Victor Hedman (Tampa Bay), Erik Karlsson (Pittsburgh), Marcus Pettersson (Pittsburgh), Lukas Bengtsson (Zug), Tim Heed (Ambri-Piotta).

Løpere: André Burakovsky (Seattle), Joel Eriksson Ek (Minnesota), Marcus Johansson (Minnesota), Adrian Kempe (Los Angeles), Isac Lundeström (Anaheim), Victor Olofsson (Buffalo), Fabian Zetterlund (San Jose), Lucas Raymond (Detroit), Jesper Frödén (Zürich), Max Friberg (Frölunda), Felix Unger Sörum (Leksand), Marcus Sörensen (Fribourg-Gotteron), Pontus Holmberg (Toronto), Linus Johansson (Färjestad), Carl Grundström (Los Angeles).