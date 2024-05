I tillegg til å teipe over merket uteble Camara fra et bilde der resten av Monaco-laget sto foran et banner med støtte til den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi. Det har gitt et voldsomt etterspill, og Frankrikes idrettsminister Amelie Oudea-Castera har krevd sanksjoner mot både spiller og klubb.

Tirsdag beklaget Monaco hendelsen og forklarte at maliske Camara gjorde det av religiøse årsaker.

– Dette er et veldig sensitivt tema med flere sider, og vi må respektere alle religioner. Men som klubb er vi lei oss over det som skjedde og ønsker å slå fast at vi ikke støtter oppførselen, sier Monacos klubbdirektør Thiago Scuro i en uttalelse.

Han har vært i kontrakt med den franske ligaledelsen og sier at eventuelle sanksjoner mot Camara vil skje internt. Scuro utelukker ikke at Monaco blir straffet, men håper å unngå det.

– Det er ikke rettferdig å straffe klubben. Dette vil ikke gjenta seg neste sesong.

Monaco endte som nummer to bak Paris Saint-Germain i Ligue 1.