Hovland fullførte dag 3 med fem birdie - unngikk feil og boogie - og fikk senket sin totalscore til −13.

Det gjør at 26-åringen befinner seg på en delt 4.-plass før turneringen avsluttes søndag.

Opp til kompisen Collin Morikawa og regjerende OL-mester Xander Schauffele på førsteplass skiller det kun to slag.

Se to av Hovlands birdie her:

26-åringen har hatt en tøff start på sesongen etter at han i fjor vant PGA-sluttspillet. Han har blant annet stått over flere turneringer.

Hovland ble nummer to i fjorårets utgave av PGA-mesterskapet. Det er også hans beste resultat i en major-turnering. I april klarte han ikke cutten i årets første major, The Masters.

Vinneren av PGA-mesterskapet får med seg i overkant av 33 millioner kroner.

Irske Shane Lowry gikk dagens beste runde - med en råsterk score på 62 slag over de 18 hullene i Kentucky - og gikk fra en totalscore på −4 til −13, likt med Hovland.

Det er delt runderekord i en majorturnering sammen med Schauffele (U.S. Open i 2023) , Rickie Fowler (U.S. Open i 2023) og Branden Grace (The Open i 2017)

Rundens kanskje vakreste slag sto Justin Thomas for: