Følg TUILs cupkamp mot Skjervøy direkte her

Lagoppstillingene er klar:

Skjervøys lag: Markus Strige Hardy - Johan Arntsen, Daniel Norum Danielsen, Krister Skogli, Håvard Svendsen - Brage Fjellheim Wiik, Erlend Pedersen, Martin Larsen Traasdahl, Kristian Bjørn Hansen - Robert Rydningen, Ørjan Isaksen Skallebø.

Benken: Jørgen Vik, Joachim André Olaussen, Johan Gravrok, Magnus Børsheim Kalstad, Emil Johan Isaksen, Tobias Bjørvik Karlsen og Jakob Martinussen Mikalsen.

TUILs lag: Theodor Nilsen - Thomas Braaten, Robin Lortetzen, Henrik Breimyr, Håvard Lysvoll - Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Lars Henrik Andreassen, Andreas Løvland - Vegard Lysvoll.

Benken: Adrian Mikkelsen, Henrik Åsali Hanssen, Gabriel Andersen, Andreas Arntzen, Adrian Sandbukt, Trygve Kristoffersen og Sebastian Tounekti.

Før kampen:

«Dalingan» har i dag reist på boretur til Skjervøy, der de håper å få årets første seier borte mot 3.-divisjonslaget Skjervøy. Kampen følger du direkte her fra klokken 16.00.

TUIL har fått en meget svak start på årets 1.-divisjon. De ligger sist på tabellen og står med kun ett poeng etter årets fire første seriekamper og en målforskjell på skarve 4–16.

Skjervøy på sin side har fått en bra start på sesongen der de åpnet med 1–0-seier borte mot Skjetten og spilte 2–2 hjemme mot Finnsnes i sin andre kamp for året.

For TUILs assistenttrener Svenn Martinsen Torneus blir det en meget spesiell kamp. Torneus spilte over 200 obligatoriske A-lagskamper for Skjervøy og var spillende trener til og med i fjor, før han tok overgang til TUIL der han ble Jonathan Hills høyre hånd.

Jørgen Vik tok over treneransvaret og er oppvokst i Tromsdalen og spilte i TUIL en årrekke.

Også fire spillere har meldt overgang fra TUIL til nettopp Skjervøy.

– Klubbene har et veldig godt samarbeid og har kun gode ord å si om hverandre. Adrian Martinsen og Johan Arntsen som er tilknyttet oss trener tre dager med A-laget til TUIL, to ganger med Skjervøy og spiller kamp for Skjervøy. Av dem som gikk før er det Sigve Lohne og Johan Gravrok som har vært i TUIL, forteller Svenn Martinsen Torneus i forkant av den meget spesielle cupkampen.