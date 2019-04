SOGNSVANN: Det eneste sporene av vinteren er noen små hauger med skitten snø.

Karsten Warholm titter ut av de store vinduene på Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo. Han ser den blå himmelen, våren som våkner til liv, friidrettsbanen som gjør seg klar til en ny sesong.

– Suksessen kom så brått, erkjenner Warholm mens han reiser seg fra turnmatten.

– Etter VM-gullet har jeg kjent på stresspusten. Det ble lagt et uforventet press på meg. Alt kom så brått på.

Han nikker til skiløper Martin Johnsrud Sundby som går forbi. Han sier hei til skihopper Daniel-André Tande.

Ved en vegg står en liten jente og gutt.

– Har ikke jeg møtt deg her før, spør Warholm og ser på gutten.

Han nikker beskjedent og bekrefter at han er her fordi det er planleggingsdag på skolen.

For Karsten Warholm er hver eneste dag en planleggingsdag.

Fakta: Karsten Warholm Født: 28. februar 1996 Klubb: Dimna IL Personlige rekorder: 400 meter hekk 47,64, 400 meter flatt 44,87 (begge er norske rekorder). Meritter: EM-gull 400 meter flatt innendørs Glasgow 2019, EM-gull 400 meter hekk Berlin 2018, VM-gull 400 meter hekk London 2017, EM-gull U23-EM 400 meter hekk 2017, EM-sølv U23-EM 400 meter 2017, 8 NM-gull senior, 4 kongepokaler. Høydepunkter i år: Bislett Games 13. juni og friidretts-VM i Doha/Qatar 27. september–6. oktober.

Oppvisning i innendørs-EM

Han vant VM-gull på 400 meter hekk i London i 2017. Han vant EM-gull på samme distanse i Berlin i fjor. I vinter ble han europamester på 400 meter flatt innendørs i Glasgow.

Han slo den gamle banerekorden med nesten ett sekund, han tangerte europarekorden innendørs.

Det var en ny bekreftelse på at Warholm ikke har slakket av på farten. Tvert imot, rapportene og sesongoppkjøringen tyder på at 23-åringen blir råere enn noensinne.

– Jeg føler meg trygg på at vi går inn i en sesong der vi kommer til å levere på nytt. Det er alltid vanskelig å se hvilke plasseringer det kan bli ut av det, men jeg er ganske sikker på at vi opplever en enda bedre versjon av oss selv. Det er også målet: Å bli en bedre versjon av meg selv.

– Hva er den største forskjellen på Karsten Warholm 2018 og Karsten Warholm 2019?

– Det er flere ting. Jeg fikk med meg mye selvtillit fra Glasgow, vet at farten er der og treningen fungerer. Jeg tror også, helt oppriktig, at jeg har klart å få lavere skuldre. Tilnærmingen har snudd. I fjor var det mye fokus på konkurransene som skulle komme, fokus på å forsvare VM-gullet. Men jeg tenker ikke sånn nå.

Har lært seg å senke skuldre

Warholm innrømmer at han har vært stresset, «eller «stresspustet» som trener Leif Olav Alnes kaller tilstanden. Warholm bruker ikke lenger energi på hva konkurrenten Abderrahman Samba gjør.

Sunnmøringen har senket skuldrene nå. Han tenker kun på seg selv, ikke de andre. Han sier han har vokst mer inn i rollen. Han er blitt eldre. Han har lært seg å gi blaffen.

At alt ikke handler om å vinne hvert løp, men å utvikle seg som idrettsutøver.

– Er det en konsekvens av at du har bevist hva du er god for?

– Jeg skal være ærlig og si at jeg kunne lagt opp i dag og vært fornøyd med karrieren min. Men samtidig er det en indre stemme som sier at jeg kan bli enda bedre. Jeg liker å lytte til den indre stemmen. Og den sier at jeg fortjener det meste, det er jeg som har lagt ned så mye arbeid. Uansett hva jeg har oppnådd i dag, vil jeg våkne opp igjen grådig i morgen. Og det er jo det jeg elsker med dette, svarer Warholm.

– Det er musikk i mine ører det han sier nå, det er så ufattelig viktig, sier trener Alnes.

– Idrett kan ikke bare handle om hvem som er best, da er det bare én vinner og ufattelig mange tapere. Det må handle om utvikling også. Kunnskapsbasert dristighet og utvikling. Jeg klarer ikke å se at det alltid skal handle om den ene som er best, at om du er nummer 2,3, 4 eller 7 så er du «useless». Det er 40 stykker som deltar i OL og alle er kjempegode. Jeg liker at han digger å være den beste versjonen av seg selv.

Drar Solskjær-parallell

Warholm drar en parallell til Ole Gunnar Solskjær og hans fantastiske start i Manchester United.

– Det var stort at vi i det hele tatt fikk en mann til Manchester, men nå har han fått jobben, han har begynt å tape og det er plutselig ikke så stas lenger. Det er veldig kult at vi har en verdensmester i friidrett, men når han bare tar norske rekorder og blir nummer to ... Skal vi virkelig tillate oss å være så grådige? Hadde det vært noe gøy om Solskjær skulle vinne hver kamp? Hadde det vært gøy om Karsten vant hvert eneste løp? Jeg mener oppriktig at svaret er nei. Dette er idrett, det er spenningen, det er variasjonen, det er de mange utfallene som gjør at det er verdt å se på, sier utøveren som ble kåret til «årets forbilde» på Idrettsgallaen.

Warholm drømmer trolig om VM-gull i Qatar i oktober og OL-gull i Tokyo august neste år. Men han er ikke lenger redd for å tape, som han gjorde mange ganger i duellen mot Samba i fjor.

Med den erkjennelsen flyter også treningshverdagen lettere.

Som vi fikk se det første resultatet av i Glasgow, da han avsluttet løpet veldig bra–som har vært hans største problem til nå i karrieren.

Løper mer avslappet

– Jeg er ivrig og liker å gå hardt ut. Og så har jeg fått det tungt mot slutten. Dette har Leif og jeg terpet på, at jeg må løpe fort og avslappet. Det er ikke så lett når du står i startblokken og fyrer på. Du vil bare blåse i vei. I Glasgow åpnet jeg raskt, men jeg løp mer avslappet, jeg brukte ikke så mye energi. Det gjorde at jeg kunne knipe tre tiendedeler på slutten. Det er ikke ofte jeg har kunne gasse på mot slutten, jeg knakk en mental kode der.

Vinnertiden 45.05 innendørs på 400 meter flatt kan være lavt 44-tall utendørs.

Men det var lenge tvil om han fikk lov å delta. Warholm ville delta, Alnes var skeptisk.

Treneren visste at Warholm var i god form. Men han var ikke veldig interessert i å vise det til omverdenen. I tillegg var det en risikovurdering. Innendørs er det seks baner og i verste fall seks løpere som skal kjempe om innerste bane.

– Karsten løper med lange og tunge steg. Kommer det én «symaskin» med sko og pigger på og tråkker på akillesen, da er det over. Jeg spurte om Karsten var villig til å ta den risikoen. Sjansen for at det går galt, er ikke veldig stor, men det har kjempestore konsekvenser hvis det går galt. Da tenker jeg: Når du hopper ut av et fly, selv om du har fallskjerm, må du vite hva oddsene dine er. Karsten sa: «Vi gjør dette».

Langsom bane ble rask bane

De begynte å sjekke banen i Glasgows historikk. Hvordan dekket var. Hvilke tider som var løpt der. Banerekorden tilhørte innendørsverdensmester Pavel Maslák, som løp på 46,02 i 2016. De spurte andre utøvere om banen og fikk «slow track» som svar.

– Leif, de sier langsom bane, fastslo Warholm.

Etter å ha inspisert banen og observert at det var vide svinger og en spesiell sprett, konkluderte Alnes:

– Jeg har en motsatt hypotese: Det er en rask bane. Det er Mondo-dekke, det er vide svinger, og det er en spesiell sprett. Jeg tror du er verdens beste til å tilpasse deg underlaget. Oppgaven er å få spretten på lag med deg i stedet for at den motarbeider deg. Du løper med diesel-steg og det er bra fordi det er langsom sprett på banen. Bruk de to første rundene til å kjenne at dekket blir som en trampoline. Hvis du tross den tilnærmingen løper sakte, så kan det hende at de har rett og vi feil.

Så flyttet Warholm banerekorden med nesten ett sekund i et løp som var i ypperste verdensklasse.

– Karsten er blitt så bevegelsesintelligent. Under løpene i Glasgow lærte han hvordan spretten på underlaget var, i stedet for å fokusere på at det var en sakte og feil bane. Måten du tenker på er veldig undervurdert, mener Alnes.

Sesongdebuterer i Stockholm

Neste uke reiser de på to ukers treningsleir på Tenerife. Torsdag 30. mai sesongdebuterer han utendørs på 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i Stockholm.

Deretter blir det Bislett Games 13. juni. Så er det mulig Warholm tar en konkurransefri periode fordi VM kommer så sent på året.

Han mener det ikke er ideelt at sesongen strekkes ut så lenge.

– Men sånn er det. Vi kan ikke gjøre noe med det. Vi må ta den utfordringen med fare at vi driter oss ut. Det handler om å være dristig og utviklingsorientert, være den beste utgaven av seg selv i oktober.

Warholm har kanskje lært seg å tape, erkjent at han ikke vinner hvert løp.

Men sunnmøringen er så grådig at han helt sikkert går «all-in» på gull både i VM og OL.