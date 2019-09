De to sandvolleyballessene har allerede før verdensseriefinalen i Roma, hvor førstepremien er på drøye 1,2 millioner norske kroner, spilt inn rundt 2 millioner i prispenger denne sesongen.

I verdensseriefinalen, som i alle turneringer de deltar på, er de store favoritter. Uansett hvordan det går kan Mol og Sørum avslutte sesongen vel vitende om at de har hatt suksess både på banen og på bankkontoen.

Nå vil de bruke deler av premiepengene de spiller inn på å rekruttere nye talenter innenfor volleyballsporten.

– Vi vil lage en talentgruppe med Beachvolley Vikings (Mol og Sørums egen merkevare, journ.anm.) hvor vi kan rekruttere de aller beste, forteller Anders Mol til Aftenposten.

Stein J. Bjørge

Unge talenter mangler tilbud

Mol og Sørum ladet opp til verdensseriefinalen med den første verdensserieturneringen i Oslo noen gang denne helgen. I enstjernersturneringen splittet suksesslaget seg. Mol spilte med Nils Ringøen (18) og Sørum med Anders’ lillebror Markus Mol (17).

I finalen møttes de to makkerne hverandre på hver sin banehalvdel. Der var Anders Mol og Nils Ringøen sterkest, og vant 2–0 i sett. Sørum var imponert over det ungguttene viste i Oslo.

– De strekker seg veldig fort. Bare i løpet av kampen blir de bedre volleyballspillere. Jeg tror det kan bli flere spennende lag fra Norge fremover, sier Sørum.

Fakta: Mol og Sørums premiepenger denne sesongen 4-stjernersturneringer: Xiamen, Kina: 6000 dollar (5. plass) Itapema, Brasil: 20.000 dollar (1. plass) Jinjiang, Kina: 20.000 dollar (1. plass) Ostrava, Tsjekkia: 20.000 dollar (1. plass) Warszawa, Polen: 16.000 dollar (2. plass) Tokyo, Japan: 20.000 dollar (1. plass) 5-stjernersturneringer: Gstaad, Sveits: 40.000 dollar (1. plass) Wien, Østerrike: 40.000 dollar (1. plass) Mesterskap: VM i Hamburg, Tyskland: 35.000 dollar (3. plass) EM i Moskva, Russland: 20.000 dollar (1. plass) Totalt: 237.000 amerikanske dollar = ca. 1,950 millioner norske kroner.

Christian Charisius / DPA / dpa

Gruppe på fire-åtte

Det er i hvert fall intensjonen til Mol og Sørum. Mol forteller om et hull i tilbudet til unge talenter etter at de er uteksaminert fra videregående på ToppVolley Norge.

– Vi hadde selv ikke noe program etter Toppvolley-Norge. Da laget vi vårt eget program som nå er blitt Beachvolley Vikings.

Ideen er å skape en gruppe på mellom fire og åtte spillere, bestående av både gutter og jenter.

– Da kan vi hjelpe de finansielt og med den erfaringen og kunnskapen som vi har bygget oss opp. Jeg tror det vil skape masse positive ringvirkninger i Volleyball-Norge at vi lager et program ikke er der fra før av, sier Mol.

Psykolog om verdens beste: – De har tatt et oppgjør med at man må ha spisse albuer for å lykkes

Stein J. Bjørge

Interessen har eksplodert

Far og trener Kåre Mol er glad for at hans to elever vil være med å bidra til at flere talenter kan ta steget opp på den store scenen. Han forteller at pengene blant annet vil bli brukt på å gi talentene støtte til å kunne reise på turneringer i utlandet.

Men allerede nå merker han at det er flere unge spillere fra Norge som snart er klare til å utfordre verdensenerne.

Stein J. Bjørge

– Jeg merker at nå blir det et helvete å ta ut nye lag. Nå blir det sånn at «oi, steike, er de såpass bra alt?». Vi skaper oss selv konkurrenter og problemer. Egentlig er det et luksusproblem å få flere opp, så det er bare kjekt.

Voldsløkka

Når det ikke har vært turneringer, har Sørum brukt flere av sommerdagene på sandvolleyballbanene på Voldsløkka i Oslo. Han kan fortelle om fulle baner og en enorm interesse blant unge.

– Banene er helt fulle. Nå håper jeg Oslo kommune bygger flere baner, sånn at de ikke er fulle. Det er kjempekult at det er fullt, det viser jo at interessen har økt. Samtidig så bør det ikke være mangel på baner.

Mandag drar duoen til Roma for å forsvare fjorårets seier i verdensseriefinalen. Etter en lang sesong begynner kroppen å kjenne hardkjøret.

– Den synger på siste verset. Jeg har en dårlig skulder og et dårlig kne akkurat nå, sier Mol.

Selv om kroppene ikke er på topp, så er de likevel storfavoritter også i Roma.

– Vi har væt favoritter siden i fjor, så sånn har det blitt. Men det er bare moro det, avslutter Sørum.