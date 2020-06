Stjernemøte for stavhopperen fra Bergen: – Håper å lære litt av ham

– Det blir Pål versus verdensrekordholderen, sier Pål Haugen Lillefosse foran Impossible Games på Bislett.

Pål Haugen Lillefosse skal opp mot selveste Armand Duplantis på Bislett. – Det blir et spesielt stevne, sier 19-åringen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Torsdagens oppvisningsstevne starter med stavsprang. Det er kun tre deltakere:

Pål Haugen Lillefosse fra Bergen, den svenske verdensrekordholderen Armand Duplantis, samt Simen Guttormsen. Sistnevnte er lillebror av norgesmester Sondre, som er skadet.

– Det blir et spesielt stevne på mange måter. Både at det er uten tilskuere, og at jeg skal opp mot Duplantis, sier Lillefosse.

19-åringen forteller at han har møtt svensk-amerikaneren noen ganger, og at de har kontakt på sosiale medier.

– Han er en hyggelig type. Jeg får se hva han har å si, og jeg håper å lære litt av ham, sier Lillefosse.

Armand Duplantis vant EM-gull i stavsprang i 2018, og VM-sølv i fjor. Bildet er fra sølvet han tok i Doha. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

En av de største

Duplantis er bare 20 år, men er allerede en av friidrettens aller største stjerner. Han vant EM-gull i 2018, og i februar i år satte han ny verdensrekord innendørs med 6,18 meter. Utendørsrekorden hans er på 6,05.

Til sammenlikning har Lillefosse en bestenotering på 5,70 innendørs, og 5,52 ute.

– Formen min er ganske bra. Ulempen er at man kastes inn i et stevne uten å ha hatt en gradvis oppbygging, sier Fana-utøveren.

– Men får jeg de små detaljene til å sitte kan jeg klare å hoppe opp mot «persen».

Pål Haugen Lillefosse regnes som et stortalent, men har en vei å gå i forhold til torsdagens konkurrent. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Sesongoppkjøringen har vært alt annet enn normal. I tillegg til at koronapandemien førte til endringer både med tanke på trening og konkurranse, valgte kompis Eirik Dolve å legge opp som stavhopper.

– Jeg må bare være ærlig og si at det er trist. Eirik har vært en gledesspreder. Stavmiljøet er ikke stort, men jeg må bare respektere hans avgjørelse, sier Lillefosse.

Norges beste stavhopper, Sondre Guttormsen, holder til på Østlandet. Men det har ikke vært noe tema for Lillefosse å flytte.

– Nei, jeg har tenkt å bli i Bergen, der er der jeg trives. Jeg skal dessuten begynne å studere til høsten. Jeg tror det skal bli bra å fortsette i Bergen, sier han.

Salum fikk velge

Salum Kashafali er et annet av trekkplastrene på Bislett. Bergenseren vant VM-gull for svaksynte i Dubai i november.

Egentlig var tanken at 100-meteren skulle bestå av kun parautøvere, men det ble vanskelig på grunn av koronasituasjonen.

Salum Kashafali vant både NM-gull for funksjonsfriske og VM-gull for svaksynte i fjor. Her fra 100-meteren på Hamar. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

– Jeg fikk velge selv hvem jeg ville konkurrere mot. Og da ønsket jeg å konkurrere mot de beste i Norge. Så da blir det mot dem som ble nummer to og fire i NM i fjor. Han som tok tredjeplassen er skadet, sier Kashafali.

Bergenseren vant NM-gullet for funksjonsfriske på Hamar i fjor sommer. Konkurrentene hans på Bislett blir Mathias Johansen og Christian Marthinussen (fra Fana).

– Jeg har egentlig fått trent kjempebra. For tre uker siden var jeg foran skjema, men så fikk jeg litt vondter her og der. Så jeg vet ikke helt. Det blir spennende i og med at dette er sesongens første stevne.

Sliter økonomisk

Kashafalis hverdag er fortsatt vanskelig økonomisk. VM-gullet i fjor har ikke ført til de store endringene, forteller han.

– Den positive endringen er at jeg nå får A-stipend fra Olympiatoppen på 120.000 kroner. Men jeg trenger mer støtte for å bli enda bedre, sier 26-åringen.

Kashafali er imponert over at arrangørene i Oslo har klart å få i stand et stevne.

– Det er det første store stevnet i verden i år, så det er et kjempestort steg, sier han.

Foruten Lillefosse og Kashafali skal Isabelle Pedersen løpe 200 meter hekk. Sven Martin Skagestad deltar i kule og diskos.