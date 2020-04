To av tre klubber på Sunnmøre i gang med fotballaktivitet

Ifølge Sunnmøre Fotballkrets har to av tre klubber i kretsen startet opp med fotballaktivitet i tiden som har gått siden helsemyndighetene åpnet for dette.

To av tre klubber på Sunnmøre er i gang med fotball igjen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

1. april tydeliggjorde Helsedirektoratet regelverket for organisert idrett og åpnet samtidig for at fotballbaner igjen kunne brukes til fotballaktiviteter. Forutsetningen var at aktiviteten fulgte gjeldende smittevernregler.

Sunnmøre Fotballkrets melder på sine nettsider at den har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine klubber. Svarene viser at to av tre har gjenopptatt fotballaktivitet, mens det fortsatt er full stopp i hver tredje klubb.

«Spørreundersøkelsen viser også at av dem som har kommet i gang igjen med aktivitet, så er det bare halvparten som har på plass et tilbud for de mellom seks og 12 år, som er den desidert største gruppen av fotballspillere på Sunnmøre», skriver kretsen.

