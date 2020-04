Ber om stengte baner: Norsk fotballprofil vil beskytte barn. Mener koronareglene er «totalt urealistiske».

Tom Høgli (36) mener det er for tidlig å sende barn og ungdom ut i organisert trening. Han mener norske myndigheter stresser frem nye tiltak.

Tom Høgli har i flere kamper vært kaptein for det norske landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Helsedirektoratet anbefaler idretten å trene organisert igjen, så lenge man opprettholder smittevernreglene. Til tross for en rekke kjøreregler, mener Tom Høgli at man nå går for fort frem.

– Min bekymring er at jeg synes det er tidlig med tanke på de signalene vi får fra samfunnet. Det går på at vi må være forsiktige med å holde avstand, vi er i «lockdown», folk er permittert. Det er en stor dugnad rett og slett for å holde dette viruset i sjakk, sier nordlendingen.

Høgli spilte 49 kamper for det norske landslaget i løpet av fotballkarrieren. I flere kamper figurerte han som kaptein.

– For meg rimer ikke det med å sende unger på en fotballbane. Jeg ser på det som totalt urealistisk å opprettholde to meters avstand, for eksempel. Jeg synes det er for tidlig å stresse dette frem, forteller han.

– Ligger ikke i ungenes natur

Den tidligere høyrebacken gjør det klart at han ikke er den med mest kompetanse på temaet. Likevel foreslår han at man burde ventet til regjeringen informerte om nye nasjonale tiltak senere i april.

Grunnregelen for idretten er som i resten av samfunnet. Utendørs skal det ikke være grupper på mer enn fem personer, og alle må holde minst to meters avstand til hverandre.

– Jeg føler ikke det ligger i ungenes natur å holde avstand. Når de er ute, er de i fri dressur, leker og har det morsom. Da er det å være i kontakt med hverandre veldig naturlig, sier han.

I 2018 valgte Høgli å avslutte karrieren. Siden har han jobbet for Tromsø, der han fikk godt over 100 kamper under tiden som aktiv spiller.

Gjennom karrieren har han stadig vist sitt engasjement for ulike samfunnsspørsmål. For ham falt det naturlig å delta i debatten på Twitter etter onsdagens nye reglement.

«Er det trygt å dra i gang fotballtrening allerede nå? Risikerer vi noe her ved å legge opp til organisert idrett? Synes ikke det rimer helt med stengte skoler og barnehager, skrev han.

Fakta Idrettens kjøreregler per 03.04: 1. Maks fem personer og to meters avstand 2. Ikke ta på samme utstyr 3. Hver idrett må lage sine egne kjøreregler 4. Det kan komme endringer 5. Klar advarsel: Følg reglene 6. Organisert kan være bedre enn uorganisert 7. Samme regler inne og ute 8. Garderobe og fellesdusj er forbudt 9. Kommunene må følge med på banene 10. Kan bli organisert påskeaktivitet 11. Folkhelsen er viktig

Slik har det sett ut på fotballbaner over hele landet. Foto: Tore Meek

Kommunene er delte

På tross av Helsedirektoratets nye råd til idretten, er ikke alle kommuner samkjørte med tanke på å åpne idrettsbaner.

Oslo kommune og Kristiansand kommune er blant dem som har valgt å åpne sine fotballbaner, mens man i Bergen fortsatt ikke vil tillate organisert trening.

– Det blir ikke endringer for idretten i Bergen før vi får klarhet i hva Helsedirektoratet faktisk mener. For oss er det uklart hva oppmykningen egentlig betyr, sa idrettsbyråd Endre Tvinnerheim til BT onsdag.

– Ikke klare nok retningslinjer

I Tromsø holder man alt av kommunale idrettsanlegg stengt inntil videre.

– Det er ikke klare og gode nok retningslinjer fra myndighetene, som gjør at kommunen fortsatt vil ha anleggene stengt, sier kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen.

Kristoffersen er enig med Høgli om at barn og unge vil få det vanskelig å følge smittevernreglene i praksis.

– Det tror jeg blir svært vanskelig, spesielt med tanke på yngre barn. Unger lever i øyeblikket og oppfører seg spontant. Det er unaturlig for barn og unge å ikke kunne ta og heade på samme ball. I leken søker de hverandre og har nærkontakt, mener hun.

Kommuneoverlegen mener blant annet at det burde være et krav fra Helsedirektoratet om at voksne skal være med på trening.

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen, mener at helsedirektoratet ikke har lagt frem klare nok retningslinjer til å åpne opp idrettsanlegg i kommunen. Foto: Ørn E. Borgen

– Ikke mulig med håndballtrening

I skrivende stund jobber de 55 ulike særforbundene med egne koronavettregler skreddersydd til sin idrett. Men hos Norges Håndballforbund (NHF) var budskapet allerede klart onsdag.

– Det er ikke mulig å trene tradisjonell håndball. Å kaste ball til hverandre er uaktuelt, sier generalsekretær Erik Langerud.

Langerud er fornøyd med rådene fra helsedirektoratet. Men NHF vil ikke oppfordre til noe form for håndballtrening med ball.

– Vi ønsker å være på den sikre siden. Akkurat nå er vi mest opptatt av dugnaden, ikke håndball, sier Langerud.

Generalsekretær i NHF, Erik Langerud, sier at det ikke er mulig å trene tradisjonell håndball i disse stunder. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kulturministeren: – Positivt

Kulturminister Abid Raja viser sin fulle støtte til rådene helsedirektør Bjørn Guldvog og idrettspresident Berit Kjøll.

– Det er positivt med fysisk aktivitet, også når vi er inne i denne spesielle situasjonen, forteller han.

Raja er sikker på at idretten klarer å forholde seg til reglene og rådene som gjelder. Han påpeker samtidig at enkelte idretter og aktivitetsformer vil være vanskeligere å utføre enn andre.

– Det er viktig at alle følger smittevernreglene også når det gjelder uorganisert aktivitet på idrettsanlegg, og jeg oppfordrer foreldre til å sørge for at det alltid er voksne til stede, sier ministeren.