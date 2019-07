Han hadde allerede levert et strålende mesterskap, med sølv på 800-meter og både personlige og norske rekorder.

Søndag avsluttet Henrik Christiansen VM med ny nordisk rekord på 1500-meteren i Gwangju.

14.45,35 lyder den nye rekorden på etter at Christiansen avsluttet med å knuse sin gamle personlige rekord med fire sekunder.

– En deilig følelse i et bra heat. 14.45 er en bra tid. Jeg hadde lyst til å svømme ned mot 14.42, men dette er en god tid etter den uken jeg har hatt, sa Lillestrøm-gutten til NRK.

– Markerer seg

– Han har nok en gang overrasket seg selv. En forrykende avslutning. Han er sterk og markerer seg, roser NRK-ekspert Aleksander Hetland.

Det holdt til femteplass i VM-finalen i Kina.

– Vi var strålende fornøyd med 1500-meteren. Det var prikken over i-en for oss. Et strålende mesterskap og han viser at han kan være med å kjempe i 1500-meteren også. Han har selvtillit før OL, sier landslagssjef Petter Løvberg til NRK.

Da Christiansen tok sølv på 800 meter tidligere i mesterskapet, var det Norges første medalje i langbane-VM siden Alexander Dale Oens legendariske gull sommeren 2011.

I år har de norske svømmerne virkelig vært å regne med. I tillegg til Christiansens medalje og nordiske rekorder, har Ingeborg Vassbakk Løyning satt flere norske rekorder.

Og da landslagssjef Løvberg ble spurt om hva han følte da Christiansen tok den første medaljen siden Dale Oens legendariske gull, slet landslagssjefen med å få frem ordene.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er tungt å tenke på. Det er en del år siden vi var her og opplevde den lykken og utrolige oppturen med Alex. At vi har gjenreist norsk svømming tror jeg Alex ville vært veldig stolt av, sa en tydelig rørt Løvberg.

Etter de første 500 meterne lå Christiansen på 4. plass, fire sekunder bak Gregorio Paltrinieri.

Tysk seier

Farten holdt han stabil og ved 1000-metertegnet var det ingenting som tydet på at Christiansen skulle nære seg trioen i front.

Det gjorde han heller ikke. Tyske Florain Welbeck vant på 14.36,54.

– Det unner jeg han, han er en veldig fin fyr. Det er der nivået ligger. Jeg må svømme enda raskere, sier Christiansen til NRK.