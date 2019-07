Norges EM-drøm i tynn tråd etter nytt poengtap

NORGE G19 - TSJEKKIA G19 0–0

Tross store sjanser ble det kun 0-0 og ett poeng mot Tsjekkia torsdag kveld.

Resultatet gjør at Norge står med to poeng på like mange kamper. Dermed vil søndagens oppgjør mot Frankrike avgjøre om Norge avanserer til semifinale. Ett poeng mot Tsjekkia gjør at Gunnar Halles mannskap aller helst må slå franskmennene.

Selv om oppgjøret endte målløst, var Norge svært nære ved å få hull på byllen.

Jørgen Strand Larsen hadde en gigantisk mulighet til å sikre norsk ledelse til pause. Sarpsborg 08-spiller kom seg inn i feltet og dro av en forsvarer, men skuddet gikk på innsiden av stanga og ut.

Like etter pause var Erik Botheim noen skostørrelser unna å sette Edvard Tagseths innlegg i mål.

Norge presset på for seier, og kvarteret før slutt dirret det på ny i metallet i Armenia. Skuddet til Elias Kristoffersen Hagen fra 16 meter gikk i tverrliggeren og over.

Mandagens åpningskamp mot Irland endte 1-1 etter at Norge rotet bort seieren i sluttminuttene.

De to beste i de to gruppene går videre til onsdagens semifinaler. Finalen spilles 27. juli.

Kampfakta:

Tsjekkia – Norge 0-0 (0-0)

EM-sluttspill fotball G19 i Jerevan, Armenia.

Dommer: Sergej Ivanov, Russland

Gult kort: Vaclav Mika (34), Michal Kohut (73), Filip Kaloc (82), David Pichal (87), Tsjekkia.

Norge (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Marcus Holmgren Pedersen (Halldor Stenevik fra 63.), Erik Sandberg, Colin Rösler, Philip Slørdahl – Mikael Birk Ugland (Elias Kristoffersen Hagen fra 63.), Johan Hove, Joshua Kitolano – Erik Botheim (Noah Holm fra 76.), Jørgen Strand Larsen, Edvard Sandvik Tagseth.