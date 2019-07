Nordens to store talenter i samme klubb: – Skulle ønske Ødegaard var svensk

Norge og Sverige. Drammen og Solna. Martin Ødegaard og Alexander Isak. Duoen er av mange regnet som de neste store fotballprofilene med henholdsvis norsk og svensk pass.

Nå er de blitt lagkamerater i den spanske toppklubben Real Sociedad. Men likhetene stopper ikke der.

Ødegaard dro fra hjemlige omgivelser i Drammen til Real Madrid som 16-åring. Isak, som er ett år yngre enn Ødegaard, forlot ungdomsklubben sin AIK som 17-åring. Dortmund var neste stoppested for ham.

– Han fikk ingen flying start. Han ble hentet av styret, og ikke treneren som var der da, Thomas Tuchel, og det ble en tung tid der med veldig lite spilletid. I likhet med Ødegaard var spranget veldig stort, forklarer Bundesliga-ekspert Petter Bø Tosterud.

Nederland som mellomstasjon

Både Isak og Ødegaard tilbrakte to år i hver sin storklubb før de ble sendt på utlån. Den norske unggutten fikk en cupkamp fra start og et kort La Liga-innhopp før han ble lånt ut til Heerenveen, før veien gikk videre til Vitesse.

Der blomstret 20-åringen for alvor med åtte mål og ti målgivende pasninger.

Isak noterte seg for kun fem kamper for førstelaget til Dortmund, før også han ble sendt til talentlandet Nederland. Isak spilte en forrykende høstsesong i Willem II, hvor han noterte seg for hele 13 mål og seks målgivende pasninger på 16 kamper. Det fikk Real Sociedad til å bite på kroken.

– Der fant han seg selv igjen. Nå ser ting plutselig mer spennende ut for Isak, sier Tosterud.

Fakta: Martin Ødegaard * Født: 17. desember 1998 (20 år) * Nasjonalitet: Norsk * Posisjon: Midtbane * Klubb: Real Sociedad, lån fra Real Madrid. * Tidligere klubber: Strømsgodset, Heerenveen, Vitesse. * A-landskamper/mål: 18/1

Fakta: Alexander Isak * Født: 21. september 1999 (19 år) * Nasjonalitet: Svensk * Posisjon: Spiss * Klubb: Real Sociedad * Tidligere klubber: AIK, Borussia Dortmund. * A-landskamper/mål: 6/2

– Mentalt sterk

Patrik Westberg er en av Sveriges mest kjente sportskommentatorer. Han forklarer at det var en del som mistet troen på Isak da han ikke fikk det til å stemme umiddelbart i Dortmund.

– Da han slo gjennom i AIK, ble det sagt at han var det største talentet siden Zlatan Ibrahimovic.

– Men da han ikke fikk det store gjennombruddet i Dortmund, begynte flere å si at han ikke hadde det som trengtes. Andre mente at det kom til å løsne, fordi han er så mentalt sterk, sier Westberg.

Den svenske kommentatoren trekker frem det mentale som Isaks største styrke.

– Etter at han viste klasse i Nederland og på landslaget, snudde de som ikke trodde han kom til å lykkes, sier kommentatoren.

– I motgang virker han å være rolig og trygg på seg selv. Han bruker ikke store ord, og han virker ikke å være stresset over situasjonen. Det er en gutt som tror på seg selv, og som har tålmodighet, er ordene Westberg bruker for å beskrive Alexander Isak.

Det er en beskrivelse som like så godt kunne passet om Martin Ødegaard.

– Det er veldig likt. Jeg tror de er like mentalt. Det er ikke lett å komme frem som supertalenter, men begge er sterke i sin tro om at det kommer til å gå bra. Jeg tror også de har riktige mennesker rundt seg, sier Westberg.

Eliteseriespiller var Isak-lagkamerat

Mjøndalen-spiller Fredrik Brustad var AIK-eiendom fra 2015 til 2016, da Alexander Isak fortsatt var en del av juniorlaget til hovedstadsklubben. Brustad lot seg imponere av den svenske unggutten på trening.

– Isak var mye frem og tilbake på førstelaget, og jeg husker jeg lurte på hvorfor han ikke ble tatt opp permanent. Han besatt en kvikkhet og ballkontroll som gjorde at det var vanskelig for motstanderne å ta fra ham ballen.

– Han hadde også et rapt tilslag på ballen og var smart i bevegelsene. Det er ingen overraskelse at han ble plukket opp av Real Sociedad, vurderer Brustad.

Han beskriver typen Isak som «ydmyk og stille».

– Man ser mange likheter mellom Ødegaard og Isak i arbeidsmoral og ydmykhet. Det er gøy at de har havnet på samme lag. De kan bli en dødelig kombinasjon, sier Brustad.

Ekspert på spansk fotball, Petter Veland, mener Real Sociedads talentraid er blitt lagt merke til i Spania.

– Isak-overgangen ga gjenklang hos fansen. Han hadde nettopp spilt landskamp for Sverige mot Spania og ble igjen for å signere. Spanjolene har sett navnet hans på talentlister, men han ble overgått av Ødegaard. Navnet hans er mer kjent i Spania. Dekningen er enorm når du er en del av stallen til Real Madrid, sier Viasport-kommentatoren, som mener eldstemann Ødegaard akkurat nå er fremst i løypa.

– Han har kortest vei inn til en plass i startoppstillingen, mens Isak har større konkurranse om én ensom spissplass slik de liker å spille. Det er også forskjell på to og et halvt år i Nederland og en halv sesong. Men jeg er også positiv på Isaks vegne.

Vil at Ødegaard skal være svensk

Petter Bø Tosterud er enig med Veland.

– Isak har egentlig bare spilt en halv fast sesong med voksenfotball. Ødegaard har spilt litt mer. Jeg vil si at Ødegaard ligger et lite hestehode foran Isak nå. Det som skjer denne sesongen, vil ha mye å si for utviklingen videre. Det ser ut som de er kommet til en klubb hvor de skal bidra. Begge går en spennende tid i møte.

Patrik Westberg vil ikke spekulere på hvem som kommer til å bli best, men én ting er han sikker på:

– Det er to spillere som man nyter å se på, og begge kommer til å fine karrierer. Men det er klart, man ønsker bare at Ødegaard hadde vært svensk.